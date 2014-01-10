جماهير الريال تُطلق صافرات الاستهجان في وجه دي ماريا

أطلقت جماهير نادي ريال مدريد الإسباني صافرات الاستهجان في وجه الأرجنتيني آنخل دي ماريا، صانع ألعاب الفريق، وذلك على خلفية قيامه بتوجيه إشارة غير أخلاقية لجماهير ناديه خلال مباراة فريقه أمام "سيلتا فيغو" ضمن الجولة الـ18 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد صبت جماهير "اللوس بلانكوس" جام غضبها لحظة إعلان المذيع الداخلي لملعب "سانتياغو برنابيو" اسم "دي ماريا"، عشية مباراة الفريق الملكي أمام أوساسونا في ذهاب دور الستة عشر من كأس ملك إسبانيا.

وكالت جماهير نادي العاصمة الإسبانية - التي قدرت بنحو 60 ألف متفرج - سيلاً من الشتائم لدي ماريا، وذلك ردًا على الإشارة غير الأخلاقية التي قام بها الأرجنتيني، في مباراة فريقه السابقة أمام "سيلتا فيغو" لدى خروجه من الملعب واستبداله بزميله الويلزي غاريث بيل.

وجاءت هذه الخطوة غير المتوقعة عقب القرار الذي اتخذه مجلس إدارة نادي ريال مدريد، بالعفو عن اللاعب، وذلك بعد توصلهم إلى أن اللاعب لم يقصد القيام بأي إشارة غير أخلاقية أو مهينة إلى جمهور ملعب "سانتياغو برنابيو".