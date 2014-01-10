رئيس الشباب: الإعلام الرياضي سبب التعصب

استغرب رئيس نادي الشباب السعودي خالد البلطان الاحاديث التي لا تزال تخرج حاليا في وسائل الإعلام والصحافة والاعلام الجديد حول صفقة تبادل بين الهلال والشباب بالتعاقد مع لاعب الشباب حسن معاذ وحضور يوسف السالم إلى الشباب، وقال بعد نهاية مباراة فريقه أمام الفتح والتي خسرها 2-1: "بات الاهتمام بهذه الأمور والصفقات والاقاويل أكثر من الاهتمام بدوري عبد اللطيف جميل السعودي لكرة القدم".



وأضاف: "علاقة الشباب مع جميع الأندية مميزة، ولكن للاسف الاعلام الرياضي السعودي تحول إلى مشجعين، وينثر التعصب بدلا من أن يكون منارة للوعي الرياضي والتثقيف، بل اصبح كل اعلامي يزايد على ناديه ومصلحته ونحن لا يهمنا الاعلام في الشأن الشبابي".



وأكد البلطان أنهم يحتفظون بعلاقة جيدة مع كل الاندية السعودية، وقال: "علاقتنا جيدة مع جميع الاندية وليس الهلال فقط، وسبق وان عرضنا الحارس حسن شيعان على النصر مقابل المهاجم سعود حمود ولكن لم تتم الصفقة".



وأكد رئيس نادي الشباب أن فريقه يسيطر على مجريات المباريات ويقدم مستوى جيدا، ولكن لا يستطيع الفوز، وقال: "غياب الهجوم والاصابات التي تعرض لها نايف هزازي ومهند عسيري أضر بالفريق، ولكن سنعمل على وضع الحلول والجميع يتحمل المسؤولية بعد الخسائر المتتالية، ولكن لا نستطيع ان نفعل شيئا في ظل الاصابات التي لحقت باللاعبين وتعاقدنا مع المهاجم خليلي والمرشدي لتعزيز صفوف الفريق".



