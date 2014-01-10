رئيس برشلونة يُواجه خطر "السجن" .. بسبب صفقة نيمار

قبِل قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية، بابلو روث، النظر في الدعوة المقدمة ضد رئيس النادي الكاتالوني، ساندرو روسيل، والتي تتهمه باختلاس مبلغ 40 مليون يورو من صفقة انتقال اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوف الفريق قادماً من سانتوس البرازيلي.



وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية، فقد بدأ قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية، بابلو روث، التحقيق فعليًا في الشكوى الموجهة ضد رئيس نادي برشلونة، من جانب عضو مجلس إدارة النادي الكاتالوني "خوردي كاساس".



ودعا المدعي "خوسيه بيرالس" القاضي، إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات من بينها مطالبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتقديم وثائق الصفقة، ومطالبة فريق نيمار السابق، سانتوس البرازيلي، بتقديم عقد انتقال اللاعب، فضلاً عن اتهام موظفي شركة "ديلويت" الذين قاموا بمراجعة حسابات برشلونة بالتورط في العملية.



وقدم "كاساس" قبل نحو شهرين بلاغاً ضد "روسيل" اتهمه فيه باختلاس مبلغ 40 مليون يورو من صفقة التعاقد مع المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مؤكداً بأنّ رئيس نادي برشلونة قد اختلس هذا المبلغ بالمشاركة مع مؤسسة "إن&إن" التي تخضع لسيطرة والد نيمار.



ويُعتبر "كاساس" من أبرز المعارضين لسياسة "روسيل"، حيث قدم في وقت سابق اقتراحاً للجمعية العمومية للنادي الإسباني، طالب فيه بحجب الثقة عن رئيس النادي الكاتالوني، ساندرو روسيل، ونوابه الأربعة (خافيير فاوس، وكارليس فيلاروبي، غوزيب ماريا بارتوميو، وجوردي كاردونر)؛ وذلك بعد اتفاقية الرعاية التاريخية التي أبرمها مجلس إدارة النادي مع شركة خطوط الطيران القطرية.



ولم تكن هذه هي المرة الأولى، التي يتم فيها رفع دعوة قضائية فيها على رئيس النادي الكاتالوني؛ بسبب صفقة انتقال اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوف الفريق قادماً من سانتوس البرازيلي، حيث كانت إحدى محاكم العاصمة الإسبانية مدريد، قد بدأت التحقيق بقضية اختلاس أخرى، رفعها عليه رئيس مجموعة سوندا التسويقية، بارال.

