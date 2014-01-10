كأس إسبانيا: الريال يهزم أوساسونا ويقترب من التأهل

واصل ريال مدريد عروضه القوية وحقق فوزا مستحقا على ضيفه أوساسونا 2/صفر يوم الخميس في ذهاب دور الستة عشر لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم على ملعب سانتياغو برنابيو.

وقدم الريال أداء قويا منذ بداية المباراة ووضحت رغبة لاعبيه الأكيدة في إحراز أكبر عدد من الأهداف قبل لقاء العودة المقرر إقامته على ملعب رينو دي نافارا يوم الأربعاء المقبل، كما شارك الحارس الدولي إيكر كاسياس في المباراة وظهر بصورة جيدة.

وشهدت الدقيقة 13 إثارة بالغة بعدما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمصلحة ريال مدريد عقب اصطدام خيسي رودريجيز مع اسيير ريسجو حارس مرمى أوساسونا داخل منطقة الجزاء، لكن سرعان ما تراجع الحكم في قراره بناء على إشارة من الحكم المساعد الذي رأي وجود ادعاء للسقوط من قبل اللاعب الشاب الذي حصل على البطاقة الصفراء.

وترجم الريال سيطرته في الشوط الأول مبكراً بعدما أحرز كريم بنزيمه الهدف الأول في الدقيقة 19 عندما تلقى تمريرة سحرية من الكرواتي لوكا مودريتش من ركلة حرة من الناحية اليسرى ليحول اللاعب الفرنسي الكرة برأسه نحو الشباك.

وواصل الفريق الملكي هجومه بعدما أحرز هدف التقدم ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى الضيوف لينتهي الشوط الأول بتقدم الريال بهدف بنزيمه.

وفي الشوط الثاني تسيد الريال الموقف تماما وأضاع لاعبوه العديد من الفرص المؤكدة خاصة من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل أن يتوج خيسي مجهوده بإحراز الهدف الثاني لفريق العاصمة الإسبانية في الدقيقة 60، ليقترب الفريق خطوة كبيرة من التأهل إلى دور الثمانية.

وفي نفس الدور اكتفى ريال سوسييداد بالتعادل السلبي مع ضيفه فياريال في وقت سابق من يوم الخميس بملعب أنويتا معقل الفريق الباسكي.

وأهدر لاعبو سوسييداد جميع الفرص التي أتيحت لهم خاصة في الشوط الثاني ليتأجل الحسم إلى لقاء العودة الذي سيقام على ملعب المادريجال يوم الخميس المقبل.

كما تعادل أيضا رايو فايكانو مع ضيفه ليفانتي سلبيا في مباراة عصيبة شهدت إشهار البطاقة الصفراء ست مرات للاعبي الفريقين.