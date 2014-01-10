كتب حلمه في 13 من عمره.. ليحققه بعد 14 عاماً

أعرب الياباني كيسوكي هوندا المنتقل حديثا إلى ميلان الإيطالي عن سعادته البالغة؛ بعد تعاقد الفريق اللومباردي معه، واصفا الخطوة بكونها "مثابة الحلم" لان اللعب في الدوري الايطالي كان حلم الطفولة بالنسبة له، وهو ما شككت فيه بعض جماهير الكالتشيو، اعتبرت أن تصريحات هوندا هي تصريحات "معسولة" لاسعاد جماهير "الروسونيري".

لكن المفاجأة كانت عندما تم الكشف عن المقالة التي كتبها هوندا "الطفل" في عام 1999، بعد تخرجه من المدرسة الابتدائية، وهي عادة يابانية يكتب كل طفل حلمه بعد التخرج من المرحلة الابتدائية في المدرسة.

وكتب هوندا "الطفل" حلمه في مقالة وصفتها "الغازيتا" بـ"النبوءة": "عندما أكبر أريد أن أصبح أقوى لاعب في العالم.. لا.. سأصبح الأفضل ..".



لكي أصبح كذلك يجب أن أقدم أكثر من الجميع .. و أنا أعمل على ذلك منذ الآن.



لست حتى الآن لاعبا جيدا، لكني سأعمل على أن أصبح الأفضل.



عندما أصبح الأفضل، أريد أن أصبح غنيا، وأرد جزءا مما قدمه والدي لي.



سأصبح مشهورا لأنني سألعب كأس العالم، وسيقوم فريق إيطالي بضمي، وسأصبح أساسيا وأرتدي الرقم 10.



أريد أن يكون راتبي "4 مليار ين" .. ( تقدر الآن بـ 28.1 مليون يورو ).



أحلم يوما بالتوقيع مع Puma و تصميم الأحذية والقمصان لي، حيث يمكن لجميع المشجعين شراءها.



ثم سألعب في البطولة التي ينتظرها الجميع كل 4 سنوات.. المونديال.. و بعد أن ألعب جيدا في إيطاليا سأعود لليابان وأقابل مسؤولي الاتحاد، وسأتلقى الرقم 10 و سأصبح رمز الفريق. أريد الفوز على البرازيل في نهائي المونديال 2-1 .



حلمي لعب هذه المباراة مع شقيقي- حاليا لا يلعب- و تجاوز الفريق الأقوى في العالم..عمل بعض الألعاب الهجومية معه وتسجيل هدف.. ".

وبذلك يكون هوندا قد حقق حلم الطفولة في الـ27 من عمره بعد انتقاله الى قطب مدينة ميلانو، كاول فترة للاعب الياباني في القارة العجوز .