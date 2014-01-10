كورتوا يستعين بـ"البلاي ستيشن" لكشف حيل ميسي ورفاقه

ابتكر حارس مرمى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، البلجيكي تيبو كورتوا، طريقة جديدة في محاولاته للحد من خطورة لاعبي فريق برشلونة، وذلك قبيل الموقعة المرتقبة التي تجمع بين الفريقين في قمة الجولة 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأكّد الحارس البلجيكي في مقابلة مع إذاعة "ماركا" الإسبانية بأنه قد قرر الاستعانة بألعاب الفيديو "البلاي ستيشن" من أجل دراسة نقاط القوة والضعف، لدى مهاجمي حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأشار حامي عرين نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، إلى أنه قد شاهد أيضًا مجموعة من مقاطع الفيديو لمباراة الفريق الكاتالوني الأخيرة أمام "خيتافي" في ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا؛ من أجل وضع حد لخطورة مهاجمي فريق "البلاوغرانا".

وسيُواجه الحارس المعار من نادي تشلسي الإنجليزي، مهمة صعبة في إيقاف مهاجمي الفريق الكاتالوني، في ظل العودة القوية لنجم فريق برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والتي توجها بهدفين في دقيقتين رغم مشاركته كبديل في مباراة خيتافي في بطولة كأس ملك إسبانيا.

لكن عاملي الأرض والجمهور، فضلاً عن عودة مدافعي فريق العاصمة الإسبانية، الأوروغوياني دييغو غودين، والإسباني خوان فران، ستُشكل الإضافة الكبيرة للحارس البلجيكي في محاولاته للحد من خطورة لاعبي فريق برشلونة.

