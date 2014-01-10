مانشستر يونايتد المتعثر في مواجهة ثأرية أمام سوانسي

يتطلع مانشستر يونايتد للخروج من دوامة نتائجه السلبية التي لحقت به مؤخراً، حينما يستضيف سوانسي سيتي في مواجهة ثأرية بينهما غداً السبت على ملعب أولد ترافورد في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويخشى حامل اللقب الذي يحتل المركز السابع حالياً برصيد 34 نقطة من الابتعاد بشكل أكبر عن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حسب ما أكد مهاجم الفريق داني ويلبك الذي اعترف بأن اليونايتد يواجه خطر الإخفاق في التأهل لدوري الأبطال، ودعا زملاءه إلى ضرورة العودة إلى المسار الصحيح مجدداً.

ويسعى مانشستر للثأر من سوانسي بعدما خسر أمامه 1/2 في الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الانجليزي يوم الأحد الماضي بملعب أولد ترافورد، ويأمل الفريق في استعادة انتصاراته مجدداً بعدما خسر مبارياته الثلاث الأخيرة أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي، وسندرلاند في الدور قبل النهائي لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، فضلاً عن الخسارة أمام سوانسي.

ورغم نتائج الفريق المخيبة إلا أن النادي والجماهير مازالت تساند ديفيد مويز، المدير الفني للفريق، في ظل الضغوط المتزايدة التي يتعرض لها حالياً.

وصرّح ويلبك "أدرك لماذا تشعر الجماهير بالقلق، نحن مازلنا بعيدين عن المربع الذهبي المؤهل لدوري الأبطال، نريد العودة إلى مستوانا مرة أخرى وينبغي علينا الفوز في المباريات المقبلة".

وأضاف "الخسارة في المباريات الثلاث الأخيرة تبدو أمراً سيئاً بطبيعة الحال، ونرغب في العودة إلى المسار الصحيح، لا أجد تفسيراً لما يحدث حالياً، كنا الأبطال في الموسم الماضي ونعلم أننا افتقدنا التجانس المطلوب في الفترة الماضية".

وتابع ويلبك "إنها تجربة جديدة لنا جميعا، ولكن الشيء الأساسي الذي يتعين علينا القيام به هو الفوز في المباراة المقبلة، ولكن لا يمكننا النظر بعيداً جداً للأمام، لم يخسر اليونايتد في ثلاث مباريات متتالية منذ 10 أعوام".

ويبتعد مانشستر يونايتد عن المركز الرابع بفارق خمس نقاط، ويواجه الفريق خطراً حقيقياً بعدم التواجد في المراكز الثلاثة الأولى في نهاية المسابقة للمرة الأولى منذ بدء الدوري الانجليزي الممتاز بنظامه الجديد.

وسيفتقد اليونايتد خدمات نجميه روبن فان بيرسي وريو فيرديناند بسبب الإصابة، كما تحوم الشكوك بقوة أيضاً حول مشاركة الفتى الذهبي واين روني في اللقاء.

على الجانب الآخر يعود المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو لقيادة هجوم المتصدر أرسنال الذي يواجه مضيفه أستون فيلا يوم الاثنين المقبل.

ويحاول أرسنال الذي يبلغ رصيده 45 نقطة الثأر أيضاً من أستون فيلا بعدما خسر أمامه 1/ 3 في افتتاح الموسم، ورغم عودة أليكس أكسولايد-تشمبرلين لتدريبات أرسنال مرة أخرى لكن تبدو حظوظه في المشاركة في اللقاء ضئيلة للغاية.

ويخوض مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 44 نقطة اختباراً صعباً حينما يخرج لملاقاة نيوكاسل بعد غد الأحد، ويبدو مهاجم السيتي الأرجنتيني سيرخيو أجويرو غير جاهز للقاء رغم عودته لتدريبات الفريق.

وربما ينتزع تشيلسي صدارة المسابقة مؤقتاً حال فوزه على مضيفه هال سيتي غداً السبت، بينما يحل ليفربول ضيفاً ثقيلاً على ستوك سيتي.

وفي صراع القاع يستضيف فولهام فريق سندرلاند متذيل الترتيب الذي يبدو منتشيا بفوزه على مانشستر يونايتد 2/1 في الدور قبل النهائي لكأس رابطة المحترفين يوم الثلاثاء الماضي، بينما يلتقي ويستهام يونايتد مع مضيفه كارديف سيتي الذي يقوده مدربه النرويجي الجديد أولي جونار سولسكاير.

ويعاني ويستهام من الانهيار في الفترة الأخيرة عقب خسارتيه المذلتين أمام نوتينجهام فورست صفر/5 بكأس الاتحاد الانجليزي، وصفر/6 أمام مانشستر سيتي في قبل نهائي كأس رابطة المحترفين الأسبوع الماضي.

ويستضيف إيفرتون فريق نوريتش سيتي، كما يلتقي توتنهام هوتسبير مع كريستال بالاس، ويواجه ويست بروميتش ألبيون مضيفه ساوثهامبتون.