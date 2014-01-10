يا خسارة يا ألف خسارة

كنت قد كتبت يوم الأربعاء "أول أمس" أن المحكمة أصدرت حكمها في قضية النادي الأهلي وقامت المحافظة بإنذار النادي أما دفع 17 مليون جنيه أو الحجز علي أرصدتها في البنوك.. وأن اللواء حسن أبوالسعود مدير النادي أخطر المحضر بأن القضية مازالت منظورة ولم يصدر أي حكم وأن تقرير مفوضي الدولة في صالح النادي.

ثم قيل لي أمس أن النادي "مش هنا" المحكمة أصدرت حكمها وتم الحجز فعلا علي أرصدة النادي في كل البنوك.. وأن الموقف أصبح في منتهي الحرج.. النادي عليه مصاريف لا كل يوم بل كل ساعة!! وهناك خدمات اجتماعية ورياضية وثقافية لأكثر من 90 ألف عضو عامل!!.. تفهم الموقف بسرعة محافظ القاهرة الدكتور جلال سعيد وأوقف قرار الحجز فورا.. من أجل الأعضاء لا من أجل النادي الذي "عرف أن الله حق" وأبدي استعداده لأي شيء تطلبه المحافظة "بس ارفعوا الحجز"!! موقف مهين مشين لأكبر وأعرق وأعظم ناد في البلد وفي القارة وفي الشرق الأوسط.

كيف ولماذا يستمر هذا الوضع المشين في هذا النادي الكبير؟!.. خاصة أنه في نفس الوقت وقعت فضيحة قيد لاعب اسمه "فاروق" بعد منتصف الليل!! بعد كسر باب مدير اتحاد الكرة وكسر درج مكتبه لسرقة "نعم سرقة" ختم الاتحاد في هذه الساعة المتأخرة من الليل!! ويتم التحقيق في هذه الفضيحة حاليا.. ولكن "قيل لي إن التحقيق لن يسفر عن شيء رغم وضوح آثار كسر الباب وكسر المكتب!! لأن أهم متهم سيكون أحد أعضاء مجلس الإدارة.. لذا قيل لي إن موظفي الاتحاد "الشرفاء جدا" سيشهدون لصالح عضو المجلس!! لأن هؤلاء الموظفين "الشرفاء جدا" ارتكبوا من قبل ما هو أكثر من هذا دون أي عقاب أو مسئولية!!

ولتنشيط ذاكرة القراء لا تنسوا الستة ملايين جنيه التي اختفت أثناء الحريق "المفتعل"!! ومن قبلها الربع مليون من سيارة الاتحاد التي كانت في طريقها لمعسكر فريق مصر تحت عشرين سنة خلال بطولة العالم التي كانت مقامة بمصر!!

ثم تحاربون الوزير الذي جاء من أجل وقف السرقات وعودة الشفافية.. واشتدت الحرب من أجل آخر قضية تمت إحالتها إلي نيابة الأموال العامة رغم أن القضية بدأت في سويسرا حينما اقتحم البوليس السويسري بيتا ما وعثر علي الأموال التي اشتبه أن تكون مسروقة.. ثم أحال البوليس السويسري القضية برمتها إلي القاهرة وتم التحقيق فيها بواسطة إدارة الشئون القانونية بوزارة الرياضة التي قررت إحالة القضية برمتها إلي نيابة الأموال العامة بعد موافقة "روتينية" من الوزير.. ولكن الحرب اشتدت علي الوزير!! هل كانوا يريدون منه أن يتستر علي جريمة ما!! ماذا جري لأبناء الأهلي؟ هل هؤلاء هم أبناء وأحفاد عظماء وزعماء مصر؟ يا خسارة وياميت خسارة!! يا ألف خسارة!!

نقلاً عن "الجمهورية" المصرية