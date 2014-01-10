"المرض" يغير ملامح مدرب برشلونة السابق

حرص المدير الفني السابق لنادي برشلونة تيتو فيلانوفا على التواجد في ملعب "كامب نو" مساء الأربعاء؛ وذلك لمؤازرة فريقه السابق، في لقائه أمام خيتافي في ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وتواجد مدرب برشلونة السابق، في المقصورة الرئيسية لملعب "كامب نو" في المباراة التي حقق فيها فريق "البلاوغرانا" انتصارًا كبيرًا برباعية نظيفة؛ وذلك في زيارة هي الرابعة من نوعها لمعقل الفريق الكاتالوني، منذ رحيله عن تدريب الفريق في شهر يوليو الماضي.

وأظهر مخرج المباراة بعض الصور لمدرب برشلونة السابق في المقصورة الرئيسية لملعب "كامب نو" خلال الدقائق الأولى من اللقاء، حيث لم يتعرف جمهور "البلاوغرانا" على مدربهم السابق إلا من خلال نجله أدريا فيلانوفا، وفق ما ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وبدا فيلانوفا متأثرًا بدرجة كبيرة من مرض السرطان الذي يعاني منه في الغدة النكفية، حيث ظهر في وجه شاحب بعض الشيء، في إشارة لمعاناته الكبيرة مع المرض.

وأثارت صورة مدرب برشلونة السابق تعاطفًا كبيرًا بين الجماهير الرياضية على مستوى العالم، وذلك على خلفية التأثير الواضح للمرض على وجه المدرب الذي قاد فريق برشلونة لتحقيق لقب الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، العام الماضي.