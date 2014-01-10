"انقلاب" في مانشستر يونايتد.. و"مويز" هو الضحية

ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أنّ عددًا من لاعبي فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد فقدوا الثقة تمامًا في المدير الفني للفريق، الاسكتلندي ديفيد مويز؛ وذلك على خلفية العروض السلبية التي قدمها الفريق في الآونة الأخيرة.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن المدرب الاسكتلندي قد دخل في تحدٍ خاص مع عدد من اللاعبين أصحاب الخبرة في فريق الشياطين الحمر؛ وذلك لإقناعهم بقدرته على قيادة دفة الفريق، بعد أن فقدوا الثقة تمامًا فيه.

وأكّدت "غارديان" بأنّ الهزائم الثلاث الماضية لحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، كانت سببًا رئيسيًا في انقلاب اللاعبين على المدرب الذي تولى الإدارة الفنية للفريق خلفًا لمواطنه السير أليكس فيرغسون، بداية الموسم الحالي.

وتلقى عملاق الكرة الإنجليزية ثلاث هزائم في ثلاث مباريات خاضها في غضون سبعة أيام فقط، إذ خسر 1-2 على ملعبه أمام توتنهام في الدوري، ثم تلقى صفعة جديدة أمام سوانزي حين خسر بالنتيجة ذاتها في دور الـ32 لكأس الاتحاد الإنجليزي ليودع البطولة مبكرًا، قبل أن يُضاعف سندرلاند محنته بالتغلب عليه بالنتيجة نفسها في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

ووضعت تلك الهزائم المدرب الاسكتلندي في موقف لا يُحسد عليه، حيث أصبح لاعبو فريق الشياطين الحمر يُشككون في قدرة مدرب الفريق على قيادة الفريق لاحتلال مركز مؤهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو الهدف الذي بات الفريق يقاتل من أجله، في ظل ابتعاده عن فريق "أرسنال" المتصدر بفارق 11 نقطة، وفق ما ذكرت صحيفة "الغارديان".



