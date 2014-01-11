ألونسو: حب الجماهير وأنشيلوتي سبب بقائي في الريال

أوضح لاعب كرة القدم الإسباني تشابي ألونسو اليوم الجمعة أن قيامه بتجديد تعاقده مع نادي ريال مدريد كان لثلاثة أسباب رئيسية، هي حالته البدنية الجيدة، والحب الذي تكنه له الجماهير، وثقة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي به.

وأكد ريال مدريد أول أمس الأربعاء تمديد عقد ألونسو (32 عاما) حتى 2016، وظهر لاعب الوسط في مؤتمر صحافي اليوم من أجل توضيح الأسباب.

وقال ألونسو "أود أن أعرب عن سعادتي للبقاء مع ريال مدريد، حيث أشعر بأنني في منزلي. النادي والجماهير والفريق عاملوني دوما بحب جارف".

ورافق اللاعب الباسكي إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية في النادي، الذي أثنى على ألونسو لأنه "نموذج يجسد قيم ريال مدريد داخل وخارج الملعب".

وأضاف مسؤول النادي "إنه نبأ رائع أن نتمكن من الاستمتاع بموهبته".

وأوضح ألونسو أنه أرجأ قراره بسبب الشكوك التي أحاطت بحالته البدنية.

وقال "كنت أعاني من مشكلات في الحوض وأردت أن أعرف حالتي أولا. لم أكن أريد اتخاذ قرار دون أن أكون في حالة جيدة تماما. كان هناك احترام متبادل بين النادي وبيني، وبمجرد أن بدأت المحادثات مضى كل شيء على نحو جيد".

وأوضح ألونسو: "ريال مدريد كان أفضل مكان يمكنني أن أكون فيه"، قبل أن يؤكد أنه لم يستمع لعروض من أندية أخرى.

وأكد "دائما ما كنت أعرف أنني أريد البقاء في ريال مدريد. لم أتلق عروضا. لدي علاقة جيدة بمورينهو، لكن لم يحدث اتصال قط مع تشلسي".

وأوضح دور الذي لعبته الجماهير في اتخاذ قراره بالاستمرار. واعترف "عندما وقفت كل جماهير ريال مدريد إلى جواري، شعرت بامتنان كبير. نعم أثر في كثيرا ذلك الاحترام والحب من جانب الجماهير".

وأعرب اللاعب عن امتنانه للدعم المعلن والخاص من جانب مدربه أنشيلوتي: "لدي علاقة جيدة جدا به. كان لاعب وسط ويعرف ما يمكنني القيام به. لقد كان ذلك واحدا من عناصر الحسم".