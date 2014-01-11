برشلونة يبدي غضبه من التحقيقات في صفقة ضم نيمار

أبدى نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت، غضبه وسخطه على التحقيقات التي يجريها المدعي العام في إسبانيا بشأن وجود ادعاءات ببعض المخالفات من النادي في صفقة التعاقد مع المهاجم البرازيلي الشاب نيما ردا سيلفا من فريق سانتوس البرازيلي.



وذكر النادي، في بيان رسمي له اليوم: "نادي برشلونة يود أن يبدي غضبه الشديد وسخطه بشأن تقرير المدعي العام الذي صدر أمس عن صفقة التعاقد مع نيمار.. إنه شيء غير معتاد أن يطالب المدعي العام بإجراءات جديدة، بعدما طلب سابقا عقود اللاعب مع النادي والحسابات السنوية للنادي ودون اهتمام برأي الطرف المدافع".



وطالب مكتب المدعي العام القاضي بابلو ريوز بمساندة الشكوى ضد ساندرو روسيل رئيس النادي الكاتالوني بشأن الإدعاءات بوجود مخالفات في صفقة نيمار.

