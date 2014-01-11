بنزيمه وغوندوغان صفقة تبادلية بين الريال ودورتموند

ينوي بوروسيا دورتموند، وصيف الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا، التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيمه مهاجم ريال مدريد الإسباني في إطار مبادلة مع لاعب وسطه الدولي ايلكاي غوندوغان، بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم السبت.

وكشفت الصحيفة عن "خطة سرية لرئيس ريال فلورنتينو بيريز" الذي يتمتع بعلاقة جيدة مع رئيس دورتموند، والتي ظهرت سابقا بانتقال التركي نوري شاهين إلى الفريق الملكي قبل عودته إلى إقليم الرور.

ويبحث دورتموند عن مهاجم يحل بدلا من البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي أعلن رحيله إلى بايرن ميونيخ، بطل ألمانيا وأوروبا والعالم في نهاية الموسم.

في المقابل، يبدو الريال مهتما بضم الدولي المتألق غوندوغان (23 عاما).

ويرتبط بنزيمه (26 عاما) الذي سجل هدفه المئة مع ريال في كأس الملك، وغوندوغان الذي يعاني من مشكلات في ظهره راهنا، بعقدين مع كل من الريال ودورتموند حتى يونيو 2015.