تشلسي يتصدر.. ومانشستر يونايتد يثأر من سوانسي

تصدر تشلسي الترتيب مؤقتا إثر فوزه على مضيفه هال سيتي 2-صفر، اليوم السبت، في افتتاح المرحلة 21 من الدوري الانجليزي لكرة القدم.

ورفع تشلسي الذي فاز ذهابا ايضا بنفس النتيجة، رصيده الى 46 نقطة وسيبقى متصدرا لـ24 ساعة على الاقل بانتظار نتيجة مانشستر سيتي وصيف البطل (44 نقطة) في ضيافة نيوكاسل غدا، أو ربما 48 ساعة حتى موعد لقاء أرسنال المتصدر السابق (45 نقطة) ومضيفه أستون فيلا الاثنين في ختام المرحلة.

على ملعب كينغستون كوميونيكايشنز وأمام نحو 25 الف متفرج، امتص هال سيتي الذي حقق فوزا واحدا في المراحل الخمس السابقة على حساب فولهام 6-صفر، وخسر مرتين (امام مانشستر يونايتد 2-3 ، وليفربول صفر-2) وتعادل مرتين، فورة رجال المدرب البرتغالي جوزيه مورينهو طوال الشوط الاول الذي انتهى سلبيا.

واختبر هال سيتي في هذا الشوط حارس تشلسي التشيكي بيتر تشيك مريتن عبر جاك لايفرمور والفرنسي يانيك ساغبو بعد لمسة يد من جون تيري، فيما فشل البرازيلي اوسكار بغرابة في افتتاح التسجيل وهو في مواجهة الحارس الاسكتلندي آلن ماكغريغور (33).

وفي الشوط الثاني، ضغط تشلسي منذ البداية وافتتح التسجيل بعد تمريرة من اشلي كول الى البلجيكي ادين هازار انهاها في الشباك بيمناه (56).

وحصل البرازيلي راميريش على ركلة حرة على خط المنطقة نفذها مواطنه ويليان وكاد يأتي بالهدف الثاني (60)، وسدد مواطنهما اوسكار كرة تصدى لها الحارس ماكغريغور (74).

في المقابل، كان هال سيتي تائها وافتقدت تمريراته وهجماته الى التركيز ما سهل الامور امام الاسباني فرناندو توريس لاضافة الهدف الثاني بعد تمريرة من ويليان (87).

وتوقف رصيد هال سيتي عند 27 نقطة في المركز العاشر.

وارتقى ايفرتون وتوتنهام الى المركزين الرابع والخامس على التوالي بفارق نقطتين ونقطة امام ليفربول الذي يلعب غدا مع ستوك سيتي، بعد فوز الاول على ضيفه نوريتش سيتي 2-صفر، والثاني على ضيفه كريستال بالاس العائد بعد غياب بالنتيجة ذاتها.

في المباراة الاولى على ملعب غوديسون بارك وامام نحو 37 الف متفرج، افتتح ايفرتون التسجيل في منتصف الشوط الاول عندما ارسل البلجيكي روميلو لوكاكو كرة الى غاريث باري اطلقها الاخير قوية من حدود المنطقة استقرت في شباك الحارس جون رودي (23). وفي الشوط الثاني، عزز ايفرتون تقدمه بالهدف الثاني بواسطة البلجيكي كيفن ميرالاس من ركلة حرة مباشرة (59).

وفي الثانية على ملعب وايت هارت لاين، كانت البداية افضل من جانب كريستال بالاس الذي حصل على ركلة جزاء بعد سقوط المغربي مروان الشماخ في المنطقة المحرمة اثر عرقلته من البلجيكي موسى ديمبيليه نفذها جايسون بوتشيون خفيفة منحرفة ذهبت منها الكرة بعيدا عالية الى المدرجات (8) مفوتا فرصة التقدم على فريقه.

وكاد كاميرون جيروم يضع كريستال بالاس في المقدمة بتسديدة قوية من خارج المنطقة سيطر عليها الحارس الدولي الفرنسي هوغو لوريس (28) في ابرز فرص الشوط الاول.

وافتتح توتنهام التسجيل في مستهل الشوط الثاني بعد كرة عرضية عالية من الجهة اليمنى على رأس التوغولي ايمانويل اديبايور الذي اسقطها امام الدنماركي كريستيان اريكسن فسار بها الاخير خطوتين واطلقها قوية في اعلى الشبكة (50).

وتابع توتنهام تفوقه وأضاف الهدف الثاني عن طريق جيرماين ديفو بمساعدة من آرون لينون (72).

وحقق ساوثمبتون فوزا صعبا على ضيفه وست بروميتش البيون بهدف وحيد سجله آدم لاليانا الذي تابع في الشباك كرة من الاوروغوياني غاستون راميريز (66).

وعلى ملعب كرايفن كوتايغ، مني فولهام بهزيمة ثقيلة امام ضيفه سندرلاند صاحب المركز الاخير 1-4.

وكان سندرلاند سباقا الى التسجيل بواسطة آدم جونسون الذي نفذ بنجاح ركلة حرة مباشرة (29).

وعزز الكوري الجنوبي يونغ يوينغ كي تقدم الضيوف بالهدف الثاني من كرة وصلته من ركلة حرة نفذها آدم جونسون (41).

وقلص فولهام الفارق في بداية الشوط الثاني من ركلة ركنية نفذها الايرلندي داميان داف وتابعها ستيف سيدويل برأسه في الشباك (52).

واعاد سندرلاند الفارق الى سابق عهده بتسجيله الهدف الثالث بواسطة آدم جونسون الذي تابع من زاوية صعبة كرة وصلته من الكوري الجنوبي (69).

واكمل جونسون الهاتريك الشخصية بعد ان سجل الهدف الرابع للفريق الزائر من ركلة جزاء تسبب بها ويس براون اثر عرقلته للاميركي جوزي التيدور (85).

وعلى ملعبه، سقط كارديف الوافد الجديد امام ضيفه وست هام يونايتد صفر-2 افتتحهما كارلتون كول الهدف مستفيدا من عرضية ماثيو جارفيس (42).

ورغم النقص العددي في صفوفه بطرد مدافعه جيمس تومكينز لنيله الانذار الثاني (72)، عزز وست هام فوزه في الوقت بدل الضائع بواسطة مارك نوبل (90+3).

وعلى ملعب اولدترافورد وامام اكثر من 75 الف متفرج، ثأر مانشستر يونايتد حامل اللقب لخروجه مبكرا من مسابقة كأس إنجلترا بخسارته امام سوانسي 1-2 في الدور الثالث الاسبوع الماضي، وفاز عليه 2-صفر.



وصام "الشياطين الحمر" عن التهديف في الشوط الأول رغم المحاولات الجيدة المتكررة، لكنهم افتتحوا التسجيل مبكرا في الثاني عبر الاكوادوري لويس انطونيو فالنسيا بعد محاولة رأسية فاشلة من جانب الياباني شينغي كاغاوا (47).



وأضاف داني ويلبيك الهدف الثاني مستفيدا من كرة المدافع الفرنسي باتريس ايفرا (59).



ورفع مانشستر يونايتد رصيده الى 37 نقطة على بعد نقطتين عن ليفربول، وبقي سابعا.



وحقق ساوثمبتون فوزا صعبا على ضيفه وست بروميتش البيون بهدف وحيد سجله آدم لاليانا الذي تابع في الشباك كرة من الاوروغوياني غاستون راميريز (66).



وعلى ملعب كرايفن كوتايغ، مني فولهام بهزيمة ثقيلة امام ضيفه سندرلاند صاحب المركز الاخير 1-4.



وكان سندرلاند سباقا الى التسجيل بواسطة آدم جونسون الذي نفذ بنجاح ركلة حرة مباشرة (29).



وعزز الكوري الجنوبي يونغ يوينغ كي تقدم الضيوف بالهدف الثاني من كرة وصلته من ركلة حرة نفذها آدم جونسون (41).



وقلص فولهام الفارق في بداية الشوط الثاني من ركلة ركنية نفذها الايرلندي داميان داف وتابعها ستيف سيدويل برأسه في الشباك (52).



واعاد سندرلاند الفارق الى سابق عهده بتسجيله الهدف الثالث بواسطة آدم جونسون الذي تابع من زاوية صعبة كرة وصلته من الكوري الجنوبي (69).



وأكمل جونسون الهاتريك الشخصية بعد ان سجل الهدف الرابع للفريق الزائر من ركلة جزاء تسبب بها ويس براون اثر عرقلته للاميركي جوزي التيدور (85).



وعلى ملعبه، سقط كارديف الوافد الجديد امام ضيفه وست هام يونايتد صفر-2 افتتحهما كارلتون كول الهدف مستفيدا من عرضية ماثيو جارفيس (42).



ورغم النقص العددي في صفوفه بطرد مدافعه جيمس تومكينز لنيله الانذار الثاني (72)، عزز وست هام فوزه في الوقت بدل الضائع بواسطة مارك نوبل (90+3).



