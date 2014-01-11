جماهير الشباب تستقبل عماد خليلي استقبالا حافلا

وصل عماد خليلي لاعب فريق الشباب السعودي لكرة القدم الجديد إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت، للالتحاق بتدريبات الفريق بعدما تعاقد مع الشباب مؤخرا لمدة ستة أشهر.

واستقبلت جماهير الشباب اللاعب السويدي من أصول فلسطينية استقبالا حافلا لدى وصوله من مطار الملك خالد بالرياض، وطالبوه ببذل المزيد من الجهد وتقديم كل ما لديه لخدمة الفريق الفترة المقبلة.

وقال خليلي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "أنا سعيد جدا بتجربتي الاحترافية الجديدة، وهي المرة الأولى لي في الدوري السعودي، أتمنى أن أحقق النجاح مع فريق الشباب، وأيضا سعيد بالحفاوة الكبيرة التي وجدتها من جمهور الفريق، وأعدهم ببذل المزيد من الجهد لتحقيق آمالهم في خدمة الفريق".

وتابع: "قبلت العرض السعودي بحثا عن خوض تجربة احترافية جديدة خارج السويد، إلى جانب أن الدوري السعودي يعد أحد أقوى المسابقات الكروية في منطقة الشرق الأوسط، واي لاعب يتمنى ان يلعب مع أنديته، وفريق الشباب فريق غني عن التعريف فهو من الأندية المتمرسة على البطولات كما علمت حينما وصلني العرض، وآمل ان اكون احد اللاعبين المساهمين في مواصلة تحقيق الانجازات والبطولات مع الفريق خلال فترة احترافي معه".

