رحيل "فالديز" إلى البايرن.. يُقرب "نوير" من الريال

أبدى الإسباني بيب غوارديولا مدرب فريق بايرن ميونخ، اهتمامه الكبير بضم حارس مرمى فريق برشلونة، فيكتور فالديز، إلى صفوف النادي البافاري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك وفقاً لما جاء في صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فقد وضع غوارديولا نصب عينيه التعاقد مع حامي مرمى فريقه السابق، فالديز، للدفاع عن ألوان الفريق البافاري اعتبارا من الصيف المقبل.

ونقلت الصحيفة المقربة من أسوار ملعب "كامب نو" عن صحيفة "ريكورد" البرتغالية تأكيدها بأنّ غوارديولا قد أبلغ مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ، برغبته الكبيرة في ضم الحارس الذي أشرف عليه حينما كان يتولى الإدارة الفنية لفريق برشلونة .

ووفقاً لصحيفة "سبورت"، فإن مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ لن يجد أي صعوبات تذكر في إقناع فالديز بالانضمام إلى النادي البافاري، لا سيما في ظل رغبة فالديز بالرحيل عن صفوف برشلونة، حيث صرح في وقتٍ سابق بأنه يفكر بالانتقال إلى بطولة أخرى غير "الليغا" عقب انتهاء تعاقده مع برشلونة في صيف العام الحالي.

واختتمت الصحيفة الإسبانية، حديثها بالإشارة إلى أن رغبة غوارديولا بالتعاقد مع فالديز قد تفسح الطريق أمام نادي ريال مدريد لإقناع حارس مرمى فريق بايرن ميونخ الحالي، مانويل نوير، بالانضمام إلى نادي العاصمة الإسبانية ليكون البديل الأمثل للحارس المخضرم، إيكر كاسياس، والذي قد ينتقل بدوره إلى صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الصيف المقبل.