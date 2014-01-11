معركة الساعات الأخيرة

الكل يغني علي ليلاه‏..‏ هذا هو حال الرياضة المصرية الآن بشكل عام‏,‏ وكرة القدم بشكل خاص بعد أن شهدت الساعات الأخيرة تراشقا بين المسئولين واتهامات متبادلة بين كل أطراف اللعبة‏.

والكل يملك حججه التي تساعده علي وجهة نظره من خلال المصالح الشخصية للعاملين في الحقل الرياضي, فها هو الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد يفاجيء الجميع بأنه مفوض من جهة دولية للاجتماع مع اللجنة الأوليمبية المصرية, ورؤساء الاتحادات لوضع كل اتحاد لائحته الخاصة واعتمادها من جمعيتها العمومية وإرسالها إلي اللجنة الأوليمبية الدولية, سواء وافقت علي بند السنوات الثماني أو رفضتها الجمعية العمومية, فالمعركة كلها علي هذا البند لكي يبقي المسئولون في مقاعدهم أكثر وقت ممكن دون إعطاء أي فرصة حقيقية لوجوه جديدة, والنغمة نفسها سوف تقال إنهم في عمل تطوعي.

وقد فوجئت أيضا بالهجوم الشرس من جانب المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية علي طاهر أبوزيد وزير الرياضة, فالمعركة بينهما لم تنته بعد, وبدلا من أن يضع يده في يد الوزير لانتشال الرياضة المصرية يقف عقبة كبيرة ويصدر المشكلات لوزارة الرياضة من خلال الاستقواء بالخارج, بل أصبح موقفه المستمر والشكاوي التي تقدم داخليا وخارجيا تحتاج إلي علامات تفسير.. ولماذا تحرك في هذا الوقت خاصة أن الانتخابات الأخيرة لجميع الاتحادات أجريت علي لائحة صقر بالإبقاء علي بند السنوات الثماني.

ومعركة الساعات الأخيرة أيضا امتدت بين الأهلي الذي أعلن عن بيع مبارياته منفردا مقابل 41 مليون جنيه علي الرغم من التصريحات النارية التي خرجت من المسئولين بالتليفزيون واتحاد الكرة والتي أكدت عدم منحه هذا التوقيع لأنه لم يحصل علي كراسة الشروط من الجهة الإدارية وعدم قانونية هذا العقد لأن التليفزيون الوطني هو الذي اشتري الدوري مقابل 70 مليون جنيه, فالساحة ساخنة في جو بارد ولن تهدأ خلال الأيام المقبلة لأن الكل بالفعل يغني علي ليلاه من أجل مصلحته الشخصية, ولتذهب الرياضة المصرية إلي الجحيم.. والمهم أن نبقي في مقاعدنا.

نقلاً عن "الأهرام" المصرية