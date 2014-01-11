مويز.. يرسل روني إلى "مصر"

أكد ديفيد مويز، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، غياب لاعبه واين روني عن مباراة الفريق اليوم السبت أمام سوانزي سيتي في الدوري.

ويعاني روني من إصابة عضلية بالفخذ غيبته عن المباراتين الأخيرتين لمانشستر، وأشار مويز إلى أنه أرسل روني إلى بلد دافئ للاستشفاء, وقال: "لقد أرسلنا مدرب اللياقة البدنية معه وهو رحل مع عائلته. لقد منحته عطلة، لطالما أملت أن أتمكن من فعل ذلك في فترة من فترات الموسم. إصابته لم تتحسن بالقدر الذي كنا نتوقعه".

وتمنى مويز أن يلحق روني بمباراة فريقه المرتقبة أمام تشلسي يوم الأحد المقبل, وكشفت مصادر صحافية إنجليزية أن روني سيصل اليوم إلى مصر للاستشفاء من إصابته.