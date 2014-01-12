أنشيلوتي: بالوتيلي موهبة كبيرة.. لكن لا يعتمد عليه

لا يري المدير الفني الحالي لريال مدريد, الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن بالوتيلي هو المهاجم الذي تستطيع إيطاليا ان تعتمد عليه في بطولة كأس العالم المقبلة, والمقرر إقامتها في البرازيل في يونيو 2014.

وأعرب أنشيلوتي عن رأيه في حظوظ منخب بلاده في كأس العالم المقبلة في تصريحات لاذاعة "ار ان اي" الإسبانية: "إيطاليا تأتي في هذه اللحظة خلف البرازيل, وإسبانيا, والأرجنتين, وألمانيا, قوتنا تأتي من خط وسطنا متمثلا في دي روسي, وبيرلو وتياغو موتا".

وأضاف: "مشكلة ايطاليا تأتي من الهجوم, فهي لا تمتلك أي مهاجم على طراز عال, نحن ننتظر بالوتيلي, لكن بالوتيلي لا يملك الاستمرارية".

وانتقد أنشيلوتي مهاجم ميلان الايطالي ضمنيا: "بالوتيلي موهبة عظيمة, لكنه لا يعتمد عليه, فهو قد يتركك في أي لحظة بعشرة لاعبين فقط في الملعب".

وعلى سياق آخر استبعد أنشيلوتي الانتقال في المستقبل إلى ألمانيا لخوض تجربة تدريبية جديدة بقوله: "الدوري الألماني بطولة كبيرة, لكنني لا أرغب في تعلم أي لغة جديدة".