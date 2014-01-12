أليغري يُخرس ماتزاري.. ويشعل حرب تصريحات في ميلانو

لم تخل مدينة ميلانو هذا الموسم من الحرب الكلامية والتصريحات الاستفزازية بين قطبي المدينة الايطالية، اي سي ميلان وإنتر ميلان، على الرغم من المستويات المتردية التي يقدمها الفريقان هذا الموسم، والمراكز المتأخرة التي لا تليق بالمدينة الوحيدة التي حصل منها فريقان على بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبدأت التصريحات الاستفزازية الاولى في هذا الموسم من جانب المدير الفني الايطالي لنادي انتر ميلان، والتر ماتزاري بعدما رد على أحد الاسئلة التي قارنت بين فريقه وبين غريمه الأزلي ميلان بقوله: "لا أريد عقد مقارنة مع ميلان، فنحن متفوقون عليهم بتسع نقاط كاملة".

وبدوره انتهز ماسيميليانو أليغري المدير الفني للفريق اللومباردي فرصة تواجده في المؤتمر الصحافي الذي يسبق مباراة فريقه أمام ساساولو لحساب الجولة 19 من الدوري الايطالي، للرد على تصريحات ماتزاري بقوله: "مدينة مثل ميلانو تستحق أن يكون لها فريقان ينافسان في أوروبا، ونحن الفريق الميلاني الوحيد في أوروبا، وكذلك الكأس الذي خرج منها الانتر على أيدي اودينيزي، نعم، الإنتر يتفوق علينا بـ9 نقاط في جدول الترتيب، لكن أظن أنه لا حاجة لصنع مقارنات والحديث بفارق النقاط".

وعنونت صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" تصريحات أليغري بـ"إليغري يلدغ ماتزاري"، فيما وصفت "الكورييري ديللو سبورت" رد إليغري بـ"اليغري يُخرس ماتزاري".

يذكر أن اي سي ميلان يقبع حاليا في المركز 11 برصيد 22 نقطة بفارق 9 نقاط عن جاره الانتر، الذي يحتل المركز السادس برصيد31 نقطة، إلا أن للميلان مباراة متبقية اليوم أمام ساسولو.