إنتر ميلان وموناكو وتشلسي في صراع لخطف "لاعب فرنسي"

دخلت أندية إنتر ميلان الايطالي, وموناكو الفرنسي, وتشلسي الانجليزي, في صراع محتدم للظفر بخدمات قلب دفاع سانت اتيان الفرنسي, كورت زوما, وذلك بحسب ما أكده وكيل أعمال اللاعب, دافيد فينديتيلي.

وترك فينديتيلي الأبواب على مصراعيها لانتقال موكله إلى أي دوري أوروبي: "الدوري الإيطالي محطة مثيرة, بالنسبة لاهتمام إنتر ميلان بزوما, لكنه بالطبع لا يمانع في الانتقال إلى "البريمير ليغ" , مثل تشلسي والعمل مع مورينهو, أو الانتقال إلى موناكو".

واستبعد فينديتيلي انتقال موكله إلى نيوكاسل الانجليزي الساعي لضمه: "هناك أندية أخرى مهتمه بزوما مثل نيوكاسل, لكنه الآن صراع خيول ثلاثي".

ويتميز كورت زوما بالقوة البدنية الهائلة، والبنية الجسمانية القوية، على الرغم من عمره الصغير "19 عاما", إلا أنه لا يمكن تجاهل سوء استخدامه لهما في بعض الأحيان بسبب حماسه الزائد, والذي دفع الاتحاد الفرنسي لحرمانه من اللعب لمدة عشر مباريات، بعدما قام بكسر أقدام لاعب سوشو توماس جويربيرت في الاحتكاك الذي يعد الأعنف في الدوري الفرنسي لهذا الموسم.

يذكر أن ديديه ديشامب, المدير الفني الحالي للمنتخب الفرنسي, قد صرح سابقا أنه يرى في كورت زوما قائدا مستقبليا لمنتخب الديوك.