برشلونة بطل الشتاء على حساب أتليتكو مدريد

خيم التعادل السلبي على قمة الدوري الإسباني لكرة القدم بين أتليتكو مدريد وضيفه برشلونة، اليوم السبت، في إطار المرحلة 19 من المسابقة على ملعب فيسنتي كالديرون بالعاصمة الإسبانية مدريد.



وأهدر كلا الفريقين بهذا التعادل نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على اللقب؛ ليقدما خدمة عظيمة لمنافسهما ريال مدريد صاحب المركز الثالث الذي أصبح بإمكانه تقليص الفارق معهما إلى ثلاث نقاط حال فوزه على مضيفه إسبانيول غدا الأحد.



جاء الشوط الأول مخيبا للآمال، حيث اتسم بالعصبية الشديدة وغلب الطابع الحماسي على أداء الفريقين في ظل قرار الأرجنتيني خيراردو مارتينو المدير الفني لبرشلونة بعدم الدفع بنجميه الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا منذ البداية.



ولم يتغير الحال في الشوط الثاني وإن شهد سيطرة نسبية من برشلونة بعد نزول ميسي ونيمار، رغم طهورهما بشكل بعيد تماما عن مستواهما، ووضح تأثرهما بالابتعاد عن الملاعب فترة طويلة.



ويعد هذا التعادل هو الثالث بين الفريقين هذا الموسم بعدما تعادلا في كأس السوبر الإسباني 1-1 ذهابا في مدريد، ثم سلبيا في لقاء الاياب ببرشلونة مطلع الموسم.



ورغم التعادل توج برشلونة بطلا للشتاء بعدما ظل في الصدارة برصيد 50 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن أتليتكو صاحب المركز الثاني، والمتساوي معه في نفس الرصيد الذي فقد أول نقطتين على ملعبه هذا الموسم.

