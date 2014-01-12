ثلاثة مشجعين فقط.. يساندون فريق الملايين !

شهدت مباراة باريس سان جيرمان، وأجاكسيو التي أقيمت، البارحة، على ملعب فرانسوا كوتي لحساب الجولة 20 من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم، عزوفًا جماهيريًا منقطع النظير من جانب جمهور نادي العاصمة الفرنسية.

ورصدت عدسات المصورين لقطة من المدرجات الخاصة بمشجعي نادي باريس سان جيرمان، ظهرت فيها تلك المدرجات وهي خاوية على عروشها باستثناء ثلاثة مشجعين حرصوا على متابعة اللقاء، لمؤازرة متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وأبدت صحيفة "ميترو" الإنجليزية، استغرابها الشديد من عزوف جماهير النادي الفرنسي على متابعة اللقاء، على الرغم من ملايين الدولارات التي تصرفها إدارة نادي العاصمة الفرنسية لتعزيز صفوفها بلاعبين كبار، على غرار المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، والأوروغوياني إدينسون كافاني.

وأكّدت الصحيفة الإنجليزية بأنّ النادي- الذي يملك جهاز قطر للاستثمار برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ٧٠٪ من أسهمه- لا يملك قاعدة جماهيرية ترتقي إلى مستوى الملايين التي تصرف من أجل ضم اللاعبين.

