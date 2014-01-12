جماهير برشلونية "تسخر" من رونالدو.. تحت أنظار ميسي

تداول مشجعو نادي برشلونة الإسباني "صورة" ظهر فيه أحد مشجعي فريق "البلاوغرنا" يسخر من مهاجم نادي ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، تحت أنظار مهاجم الفريق الكاتالوني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك خلال مباراة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في قمة الجولة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واصطادت عدسات الكاميرا لقطة طريفة للاعب الأفضل في العالم خلال السنوات الأربع الماضية، الأرجنتيني ليونيل ميسي، من على دكة بدلاء ملعب فيثنتي كالديرون، في المباراة التي جمعت فريقه بنظيره أتلتيكو مدريد، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وظهر اللاعب الأرجنتيني في الصورة برفقة زملائه، البرازيلي نيمار داسيلفا ومواطنه أدريانو كوريا، إضافة إلى اللاعب الشاب سيرجي روبيرتو، لكن المفاجأة تمثلت في تواجد قميص منافسه كريستيانو رونالدو خلفه من جانب أحد جماهير فريق برشلونة، الذي شبه اللاعب البرتغالي بالدمية.

وجاءت هذه الصورة في خضم التنافس الشديد والمتزايد بين اللاعبين، وقبل أيام قليلة من الإعلان الرسمي عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم، بالتعاون مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، والتي يتنافس عليها كلا اللاعبين، إضافة إلى صانع ألعاب نادي بايرن ميونخ الألماني، الفرنسي فرانك ريبيري.