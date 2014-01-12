دزيكو ونيغريدو.. يضعان سيتي في الصدارة

عاد مانشستر سيتي من ملعب "سانت جيمس بارك" الخاص بنيوكاسل يونايتد بفوزه السادس على التوالي والتاسع في آخر عشر مباريات، وجاء بنتيجة 2-صفر، اليوم الاحد، في المرحلة 21 من الدوري الانجليزي لكرة القدم.



ودخل فريق المدرب التشيلي مانويل بيليغريني الى هذه المباراة مع نيوكاسل الذي لم يخسر سوى مرتين في المباريات الـ11 التي خاضها بين جماهيره هذا الموسم (قبل لقاء اليوم)، منتشيا من الانتصار الكاسح الذي حققه، الأربعاء الماضي، على ارضه امام وست هام يونايتد (6-صفر) في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الرابطة بفضل ثلاثية من الاسباني الفارو نيغريدو وثنائية للبوسني ادين دزيكو اللذين سجلا هدفي مباراة اليوم ايضا.



وقد بدأ الـ"سيتيزينس" اللقاء بشكل مثالي اذ افتتحوا التسجيل منذ الدقيقة 8 اثر هجمة مرتدة سريعة وصلت على اثرها الكرة الى الاسباني دافيد سيلفا الذي مررها للصربي الكسندر كولاروف فلعبها الاخير عرضية متقنة لتصل الى دزيكو المتواجد على القائم القريب فاودعها الاخير شباك الحارس الهولندي تيم كرول.



وعانى سيتي بعدها من ضغط نيوكاسل الذي اعتقد انه ادرك التعادل بتسديدة صاروخية "طائرة" اطلقها العاجي شيخ اسماعيل تيوتيه من خارج المنطقة الى الزاوية اليسرى العليا لمرمى جو هارت، لكن حكم الراية استدعى الحكم الاساسي الذي احتسب الهدف واشار الى منتصف الملعب، وقال له بان هناك تسللا فقام الاخير بالغاء الهدف وسط اعتراض شديد من لاعبي نيوكاسل ومدربهم الن باردو (35).



واظهرت الاعادة أن الكرة التي أطلقها تيوتيه لم تصطدم بأي من زملائه الثلاثة المتسللين لكن أحدهم موه بجسده حين كانت الكرة متوجهة نحوه، ما دفع الحكم الى الغاء الهدف على اعتبار ان هذا اللاعب، وهو الفرنسي يوهان غوفران، كان متدخلا في اللعبة واثر على الحارس هارت.



وحاول نيوكاسل بعدها ان يعوض هذا الهدف وحصل على العديد من الفرص، لكنه لم يتمكن من ترجمتها الى اهداف، فدفع الثمن في النهاية اذ تمكن سيتي من اضافة الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع عبر نيغريدو بعد انفراده بالحارس كرول، رافعا رصيده الى 19 هدفا في جميع المسابقات مع الفريق الذي قدم اليه هذا الموسم من اشبيلية، ومؤكدا الهزيمة الثالثة على التوالي لنيوكاسل والثامنة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 33 نقطة في المركز الثامن.



اما من ناحية سيتي الذي خسر جهود الفرنسي سمير نصري في الدقائق العشر الاخيرة بسبب الاصابة، فرفع رصيده الى 47 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن تشلسي الثاني الذي فاز، امس السبت، على مضيفه هال سيتي 2-صفر، وذلك بانتظار مباراة غد الاثنين التي تجمع ارسنال (45 نقطة) بمضيفه استون فيلا.



وعلى ملعب "بريطانيا ستاديوم"، استعاد ليفربول المركز الرابع المؤهل الى دوري الابطال الموسم المقبل، وذلك بعد فوزه على مضيفه ستوك سيتي 5-3 بفضل ثنائية من الاوروغوياني لويس سواريز.



واستهل ليفربول الذي رفع رصيده الى 42 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة امام ايفرتون ونقطتين امام توتنهام، اللقاء بقوة اذ تقدم بثنائية نظيفة وجاء الهدف الاول في الدقيقة 5 بهدية من راين شوكروس الذي ارتدت منه تسديدة الفرنسي علي سيسوكو وخدعت حارسه جاك باتلاند.



ثم قدم المدافع الاخر مارك ويلسون هدية اخرى لليفربول في الدقيقة 32 بعدما أخطأ في اعادة الكرة الى حارسه اثر تمريرة طويلة انطلقت من منطقة "الحمر" عبر السلوفاكي مارتن سكرتل، فخطفها الهداف سواريز وسددها في الشباك.



لكن فريق المدرب الويلزي مارك هيوز عاد الى اجواء اللقاء بعدما قلص الفارق في الدقيقة 39 بكرة رأسية من العملاق بيتر كراوتش، لاعب ليفربول السابق، بعد تمريرة من النمسوي ماركو ارناوتوفيتش.



وعندما كان الشوط الاول يلفظ انفاسه الاخيرة تمكن ستوك سيتي من ادراك التعادل بفضل لاعب سابق اخر لليفربول هو تشارلي ادم الذي اطلق كرة قوية من حدود المنطقة فمرت بين ساقي سكرتل الى شباك الحارس البلجيكي سيمون مينيوليه (45).



لكن فريق المدرب الايرلندي الشمالي برندن رودجرز استعاد التقدم مجددا في بداية الشوط الثاني من ركلة جزاء نفذها القائد ستيفن جيرارد بعد خطأ من ويلسون على رحيم ستيرلينغ (51)، قبل ان يوجه سواريز الضربة القاضية لاصحاب الارض في الدقيقة 71 مستفيدا من مجهود فردي مميز لدانيال ستاريدج، رافعا رصيده في صدارة ترتيب الهدافين الى 22 هدفا.



واشتعلت المباراة في الدقائق الخمس الاخيرة بعدما نجح ستوك في تقليص الفارق الى هدف وحيد بفضل جوناثان ووترز الذي وصلته الكرة عند حدود المنطقة فتلاعب بالعاجي كولو توري قبل ان يسددها قوية في شباك مينيوليه (85).



لكن ليفربول استغل اندفاع مضيفه نحو الامام ليسجل هدفه الخامس عبر ستاريدج الذي وصلته الكرة بتمريرة عرضية من سواريز فحاول تسديدها عند القائم الايسر لكن باتلاند صدها الا انها عادت اليه فتلاعب بها باعصاب هادئة رغم ضغط الدفاع والحارس ثم سددها في الشباك (87).