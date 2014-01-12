روني.. يقضي إجازته في شرم الشيخ

على الرغم من تكتم إدارة مانشستر يونايتد ومدربه ديفيد مويز في تحديد الوجهة التي سيرحل إليها لاعب الفريق واين روني للتشافي من إصابته ولتجهيزه لمباراة تشلسي المرتقبة في الاسبوع المقبل، إلا أن بعض الجماهير المصرية استقبلته في مدينة شرم الشيخ والتقطت معه الصور لصعوبة إبعاد لاعب مشهور عن الجماهير والإعلام.

وكان مويز قد أكد، أمس، أن مهاجمه روني سيقضي فترة للاستشفاء في مكان دافئ, رافضاً في الوقت نفسه ذكر هذا المكان، والذي كشفته احدى الصحف الانجليزية وأكدت أن روني سيذهب إلى مصر.

ويعاني روني من إصابة عضلية غيبته عن الثلاث مباريات الاخيرة لفريقه، وهو ما دعا مويز إلى ارسال روني إلى مصر برفقة مدرب اللياقة لأنها تتمتع بالدفء، ولكي يكون جاهزاً لموقعة تشلسي في "البريمير ليغ".



