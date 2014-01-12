صحيفة "ماركا": مفاجأة في مباراة ريال مدريد "الليلة"

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن وجود مفاجأة سارة لجماهير نادي ريال مدريد الإسباني، في مباراته المرتقبة أمام اسبانيول ضمن الجولة 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم؛ تتمثل في عودة الحارس المخضرم، إيكر كاسياس، إلى التشكيلة الأساسية للنادي الملكي.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فقد تعرض حارس مرمى نادي العاصمة الإسبانية، دييغو لوبيز، لمشاكل في المعدة خلال التدريبات التي خاضها الفريق صباح يوم أمس السبت استعدادًا لمواجهة إسبانيول في الجولة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ونقلت الصحيفة- المقربة جدًا من أسوار ملعب سانياغو بيرنابيو- تصريحًا للمدير الفني لفريق ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أكّد فيه بأن قائد الفريق إيكر كاسياس قد يشارك أساسيًا في لقاء إسبانيول، مساء الأحد؛ بسبب معاناة زميله دييغو لوبيز من آلام في المعدة.

وأشار "أنشيلوتي" إلى أنه سيدفع بـ"كاسياس" لخوض أول مباراة له بالدوري هذا الموسم، في حال استمرار معاناة لوبيز من المرض.



كما أبدى المدرب الإيطالي استعداده التام لـ"خوض حرب" من أجل إقناع إيكر كاسياس بإكمال مسيرته مع النادي الملكي والاعتزال معه رغم أنه لا يعتمد عليه كأساسي في "الليغا" هذا الموسم، مُشيرًا في الوقت ذاته إلى رغبته الكبيرة في بقاء الحارس المخضرم لسنوات طويلة رفقة نادي العاصمة الإسبانية.