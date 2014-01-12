لامبارد لـ"النصراويين": "متصدر لا تكلمني"

يبدو أن الوسم "متصدر لا تكلمني" الذي تتغنى فيه جماهير نادي النصر السعودي منذ اليوم الأول الذي تربع فيه ناديهم المفضل على عرش ترتيب فرق الدوري السعودي لكرة القدم، قد تخطى حدوده المحلية ليصل للعالمية، كيف لا؟ وقد وصل إلى متوسط ميدان نادي تشلسي الإنجليزي، فرانك لامبارد.



وتداول عدد كبير من مشجعي نادي النصر السعودي "مقطع فيديو" ظهر فيه صانع ألعاب فريق تشلسي الإنجليزي، فرانك لامبارد، برفقة عضو شرف نادي العاصمة السعودية محمد الساير.

وقال اللاعب- الذي اختير كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في العقد الأخير- عبارة "متصدر لا تكلمني"، إشارة إلى "الهاشتاق" الشهير الذي أطلقه الجمهور النصراوي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ولقن الساير اللاعب الإنجليزي هذه العبارة احتفالًا بارتقاء فريقه تشلسي إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مؤقتاً، إثر تغلبه على فريق هال سيتي الذي يضمّ بين صفوفه المحترف المصري أحمد المحمدي بهدفين دون مقابل.