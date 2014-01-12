مدافع ريال مدريد السابق.. يرتدي قميصه بـ"المقلوب"

تعرض مدافع نادي موناكو الفرنسي، الدولي البرتغالي ريكاردو كارفاليو، إلى موقف محرج خلال مباراة فريقه أمام "مونبلييه" في افتتاح مباريات الجولة 20 من الدوري الفرنسي لكرة القدم؛ وذلك بعد أن اكتشف بأنه يرتدي قميص فريقه بالمقلوب.

وبينما كانت النتيجة تُشير إلى التعادل السلبي، تمزق قميص اللاعب البرتغالي المخضرم، ريكاردو كارفاليو، خلال احتكاكه مع أحد اللاعبين، الأمر الذي دفعه إلى ارتداء قميص آخر.

وتحول لاعب ريال مدريد الإسباني السابق، إلى مادة دسمة للتهكم والسخرية، بعد أن ارتدى قميص نادي الإمارة الفرنسية بطريقة خاطئة، مما دفع حكم اللقاء لمناداته، وإخباره بضرورة تعديل القميص.

وأبدت صحيفة "ميترو" الإنجليزية استغرابها الشديد من التصرف الغريب الذي أقدم عليه اللاعب البرتغالي، لاسيّما وأنه يتمتع بالخبرة الكبيرة حيث وصل إلى عامه الــ35، وسبق له الدفاع عن ألوان أندية عريقة على غرار، بورتو البرتغالي، و ريال مدريد الإسباني، وتشلسي الإنجليزي خلال مسيرته الكروية الحافلة.