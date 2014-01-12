من هو أفضل لاعب سعودي؟

لا أحد من بين الذين يمارسون كرة القدم في الأندية السعودية تحت مسمى محترفين يمكن أن يكون لاعباً مميزاً عن غيره من بقية اللاعبين، أكثر اللاعبين في مستوى واحد وغير مشجع كلهم متشابهون في استلام الكرة وخسارتها، وحتى في الدوامة المفتعلة على أرض الملعب والتي نسميها لفرط التفاؤل التحرك بدون كرة، كلهم لا يمتلكون أجساداً عندما تقابل فرق محترفة يمكن لهم أن يجربوا معها الالتحامات وحتى افتكاك الكرة بدون مشاكل.



كان آخر لاعب سعودي يمارس كرة قدم حقيقية ويسجل الأهداف ويقود فريقه ومنتخبنا الوطني إلى إنجازات مهمة هو سامي الجابر .. وقبله كان هناك فؤاد انور وسعيد العويران ويوسف الثنيان وماجد عبدالله، وأسماء بدأت في جلب الإنجازات المهمة منذ ١٩٨٤ وتوقفت في ٢٠٠٦، بعد ذلك التاريخ ظهر اللاعبون الذين يتقاضون أموالاً كثيرة ولا يحققون في المقابل أي شيء، لا شيء أبداً لأنديتهم عوضاً عن المنتخب الذي يحتل المركز السابع والثمانين في تصنيف "فيفا" للمنتخبات.



خلال يومين فقط سيعرف العالم من هو أفضل لاعب في العالم بين ريبيري وكريستانو رونالدو وليونيل ميسي.. كل هؤلاء اللاعبين حققوا انجازات مهمة في العام الماضي بلا استثناء، وهذا هو الأمر الوحيد الذي يجب أن يصل إلى اللاعبين السعوديين وحتى متابعي الكرة المحلية، والرجال الذين يظهرون في الصحف والتلفاز ليتحدثون بشكل أكثر جنوناً مما يحدث في الملعب أن كرة القدم تكون بلا قيمة عندما لا تحقق الإنجازات، وعندما تكون عاجزاً عن تحقيق شيء وأي شيء فهذا يعني أن دورك ينحصر في الركض فقط خلف الكرة والوقوف في الملعب ليمر منك أمهر اللاعبين .



إن هذا يحدث بصورة متوقعة ولا يوجد لاعب مميز في السعودية حالياً؛ وعندما كانت الأندية السعودية تفوز بالبطولات الخارجية والمنتخب الوطني يظهر شرساً في كل مشاركاته الدولية، كنت تجد دائماً في تلك القوائم اللاعبين الذين يحدثون الفارق، ولأن هذا طبيعي غاب اللاعبون المميزون واختفت الإنجازات وتلاشت الثقة بقدرة هؤلاء اللاعبين على إحداث أمرٍ ما غير متوقع كما كان يفعل أحمد جميل ضد كوريا أو العويران في بلجيكا وماجد في الصين وحتى سامي عندما كان يقلب النتيجة مع فريقه والمنتخب .



الآن علينا أن نواجه هذه الحقيقة المزعجة وأن يكف الإعلاميون المتعصبون وبقية المتحمسين عن إعطاء اللاعبين في السعودية مقاسات نجومية أوسع وأوصافاً خرافية، إضافة إلى أنها غير صادقة. فهي تخدر الجماهير وتتلاعب بالواقع وتعطي اللاعب نفسه انطباعاً مغايرا عن مستواه الحقيقي، علينا فقط أن نكون حقيقيين وصادقين نحب كرة القدم ونتعامل معها على أنها صناعة، أهم إنجازاتها أن تحصل في كل عام على لاعبين يبهرون العالم يسعون للمجد دائماً ويرفعون الرأس.



