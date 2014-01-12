يوفنتوس يواصل مسلسل انتصاراته.. وروما يستعيد توازنه

واصل يوفنتوس حامل اللقب والمتصدر مسلسل انتصاراته وحطم رقمه القياسي الشخصي بتحقيق فوزه 11 على التوالي، وجاء على حساب مضيفه كالياري 4-1، اليوم الأحد، في المرحلة 19 من الدوري الايطالي لكرة القدم.



وكان فريق "السيدة العجوز" عادل في المرحلة السابقة وعلى حساب ملاحقه المباشر روما (3-صفر) أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخه (10) وقد حققها خلال موسم 1931-1932، ثم تمكن اليوم وبفضل ثنائية من الاسباني فرناندو لورنتي من تحطيم هذا الرقم، لكنه لا يزال بعيدا عن الرقم القياسي الذي يعتبر الاطول في البطولات الاوروبية الخمس الكبرى وقدره 17 فوزا متتاليا حققه انتر ميلان خلال موسم 2006-2007.



ولم تكن بداية فريق المدرب انتونيو كونتي مثالية، اذ وجد نفسه متخلفا في الدقيقة 21 بهدف من التشيلي ماوريسيو بينيا، اثر تمريرة رأسية من دانيال كونتي الذي وصلته الكرة بعد ركلة ركنية.



لكن الضيوف تمكنوا من الدخول الى استراحة الشوطين وهم على المسافة ذاتها من أصحاب الارض بفضل لورنتي الذي أدرك التعادل في الدقيقة 31 بكرة رأسية اثر تمريرة من السويسري شتيفان ليخشتاينر.



وانتظر يوفنتوس حتى الدقيقة 73 لكي يتقدم على مضيفه عبر تسديدة أطلقها كلاوديو ماركيزيو من خارج المنطقة، قبل أن يسجل لورنتي هدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه الثالث في الدقيقة 76 بعد تمريرة اخرى من ليخشتاينر الذي أضاف بنفسه الهدف الرابع في الدقيقة 80 بتسديدة من مسافة قريبة.



واكمل كالياري اللقاء بعشرة لاعبين في الدقائق الثلاث الاخيرة بعد طرد بينيا بالذات.



ورفع يوفنتوس رصيده الى 52 نقطة في الصدارة بفارق 8 نقاط عن روما الذي استعاد توازنه وعوض سقوطه الاول لهذا الموسم في المرحلة السابقة على يد "السيدة العجوز"، وذلك من خلال اكتساحه ضيفه جنوى برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها اليساندرو فلورنزي (25) وفرانشيسكو توتي (30) والبرازيلي مايكون (43) والمغربي المهدي بنعطية (52).



وحافظ نابولي على فارق النقطتين الذي يفصله عن روما بعدما حسم مواجهته القوية مع مضيفه فيرونا الخامس بالفوز عليه بثلاثة اهداف للبلجيكي درايس ميرتنز (27) ولورنزو اينسينيي (72) والسويسري بليريم دزيمايلي (76)، ملحقا بصاحب الارض هزيمته السابعة هذا الموسم.



وبدوره، اكتفى فيورنتينا الرابع بنقطة واحدة من مباراته ومضيفه تورينو بالتعادل معه صفر-صفر، ما جعله يتخلف بفارق 5 نقاط عن المركز الثالث الاخير المؤهل الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.



وعمق اتالانتا جراح ضيفه كاتانيا متذيل الترتيب بالفوز عليه بهدفين للارجنتينيين جرمان دينيس (67 من ركلة جزاء) وماكسيميليانو موراليس (86)، مقابل هدف للارجنتيني الاخر سيباستيان ليتو (89).



ويلعب لاحقا ساسوولو مع ميلان، على ان تختتم المرحلة، غدا الاثنين، بمباراتي سمبدوريا مع اودينيزي، وانتر ميلان مع كييفو.



