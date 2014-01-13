أغويرو يعود لمانشستر سيتي

أكد سيرغيو أغويرو هداف مانشستر سيتي أنه سيكون جاهزا للعودة واللعب أمام كارديف سيتي يوم السبت المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، كما أنه ربما يستطيع اللحاق بمواجهة بلاكبيرن روفرز في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأربعاء.

ولم يشارك أغويرو منذ إصابته في ساقه خلال مباراة انتهت بفوز سيتي 6-3 على غريمه أرسنال في الدوري الممتاز يوم 14 ديسمبر الماضي.

وقال أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين لموقع سيتي على الإنترنت يوم الأحد "سأكون جاهزاً للمباريات هذا الأسبوع، أتعافى ببطء لكني في مرحلة جيدة وعدت إلى الركض بسرعة والتحرك بالكرة في المران."

وأضاف "سأكون جاهزا تماما للمشاركة أمام كارديف وربما أستطيع لعب بعض الدقائق أمام بلاكبيرن في كأس الاتحاد الإنجليزي."

وسجل أغويرو 13 هدفا في 15 مباراة بالدوري الممتاز هذا الموسم، واعتقد البعض أن غيابه سيمثل ضربة لفرصة سيتي في المنافسة على اللقب.

لكن ثنائي الهجوم الفارو نيجريدو وإدين جيكو أحرزا العديد من الأهداف في غيابه ليتمكن سيتي من الفوز سبع مرات في ثماني مباريات في الدوري والكأس ويصعد إلى صدارة الدوري.

وحدث التعثر الوحيد لسيتي عندما تعادل 1-1 مع بلاكبيرن في كأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع الماضي، لكنه سيستضيف مباراة الإعادة على ملعب الاتحاد يوم الأربعاء.

وربما يفضل مانويل بليغريني مدرب سيتي منح أغويرو راحة إضافية في ظل انتظاره عدة مباريات صعبة أمام توتنهام هوتسبير وتشيلسي، كما سيلعب الشهر المقبل مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا.