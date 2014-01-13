أنشيلوتي يعترف: أخطأت في التخلي عن أوزيل

اعترف المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بأنه قد أخطأ عندما قرر بيع عقد الألماني مسعود أوزيل صانع ألعاب الفريق السابق الألماني لنادي أرسنال الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأقرّ المدرب الإيطالي في مقابلة مع صحيفة "غولف نيوز" بأنه ارتكب خطأً كبيراً بقبوله التفريط في متوسط ميدان المنتخب الألماني، مسعود أوزيل، مُشيرًا في الوقت ذاته إلى أنّ لاعبه السابق يتمتع بمستوى فني كبير.

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها أنشيلوتي بارتكابه خطأً ببيع اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، إلى صفوف فريق أرسنال، إذ أصر المدرب الإيطالي منذ رحيل أوزيل على أن الفريق الملكي ليس بحاجة إليه.

الجدير بالذكر المدرب الإيطالي قد قرر الاستغناء عن أوزيل الصيف الماضي مقابل 50 مليون يورو، وبعقد يمتد لخمسة أعوام مقابل حصوله على 7 ملايين يورو كراتب سنوي.

ودخل صانع ألعاب أرسنال آنذاك التاريخ من أوسع أبوابه باعتباره أغلى صفقة قام فريق ريال مدريد ببيعها في تاريخه، متفوقاً على المهاجم البرازيلى روبينهو الذي انضم لصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 42 مليون يورو في صيف عام 2008؛ وباعتباره أيضاً أغلى لاعب في تاريخ الكرة الألمانية، متفوقاً على زميله في المنتخب ماريو غوتزه الذي بلغت قيمة صفقة انتقاله من بوروسيا دورتموند إلى بايرن ميونيخ الصيف الماضي 37 مليون يورو.