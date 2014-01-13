الألماني هاينكس أفضل مدرب لعام 2013

المصدر: زيوريخ - د ب أ

توج المدرب الألماني يوب هاينكس المدير الفني السابق لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين بجائزة أفضل مدرب في استفتاء الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) لعام 2013 .

وتسلم المدرب القدير المعتزل جائزته خلال حفل الفيفا السنوي لتوزيع الجوائز، والذي أقيم اليوم بمدينة زيوريخ السويسرية.

وتفوق هاينكس على منافسيه الاسكتلندي المعتزل السير أليكس فيرغسون المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي والألماني الآخر يورغن كلوب المدير الفني لبوروسيا دورتموند الألماني.

وقاد هاينكس فريق بايرن لثلاثيته التاريخية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) في الموسم الماضي قبل أن يترك الفريق القوي للإسباني غوسيب غوارديولا الذي قاد الفريق للقبي كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية ليرفع بايرن رصيده من الألقاب لخمسة ألقاب في 2013 .

الألمانية سيلفيا أفضل مدربة

وتوجت مواطنته المدربة سيلفيا نايد مدربة المنتخب الألماني لكرة القدم النسائية بجائزة أفضل مدربة في استفتاء الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) ومجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الرياضية، لاختيار أفضل مدرب لكرة القدم النسائية في العالم لعام 2013 .

وتسلمت المدربة جائزتها خلال حفل الفيفا السنوي لتوزيع الجوائز والذي أقيم بمدينة زيوريخ السويسرية.