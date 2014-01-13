المدافع "بنعطية".. هداف روما في "الكالتشيو"

عاد اللاعب الدولي المغربي "المهدي بنعطية" ليؤكد أنه أحد أفضل المدافعين في العالم، بعدما اختتم البارحة رباعية فريقه روما في شباك جنوى في الجولة 19 من الدوري الإيطالي، ليسجل هدفه الخامس خلال الموسم الحالي.

ولم يكتف بنعطية بالتألق على مستوى خط الدفاع، بمساهمته في جعل دفاعات روما هي الأقوى على الإطلاق بين جميع فرق "الكالتشيو" بل تكفّل في العديد من المباريات بإحراز أهداف جميلة وحاسمة، لتطلق عليه جماهير النادي الإيطالي لقب "المدافع الهداف".

وبعد مرور 19 جولة على بداية الدوري لم تهتز شباك روما سوى 10 مرات، وهو بذلك الفريق الأقوى دفاعاً بين منافسيه، ويعود الكثير من الفضل في ذلك بحسب وسائل إعلام إيطالية لتألق بنعطية غير العادي مع الفريق.

وتقمّص المدافع المغربي دور المهاجم بتسجيله خمسة أهداف، منذ بداية الموسم، ليتصدر مع زميله لاعب الوسط أليساندرو فلورينزي، قائمة هدافي الفريق المدجج بالنجوم في خط الهجوم، ويليهما النجم المخضرم فرانشيسكو توتي بأربعة أهداف، ومثلها للعاجي جيرفينهو، والهولندي كيفن ستروتمان.

ومن المفارقات أن بنعطية لا يتفوق فقط على زملائه المهاجمين ولاعبي الوسط في روما فقط، بل سجل منذ بداية الموسم أهدافاً أكثر من مهاجمين بارزين مثل زميله السابق في أودينيزي ووصيف هداف الموسم الماضي أنطونيو دي ناتالي والمهاجم الألماني ماريو غوميز.

كما سجل نفس عدد الأهداف التي سجلها المهاجم الألماني المخضرم ميروسلاف كلوزه، والنجم البرازيلي ريكاردو كاكا، والموهوب الفرنسي بول بوغبا، والمهاجم الإيطالي الشاب سيموني زازا، والأرجنتيني خوان ايتوربي.