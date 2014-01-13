الهلال يتعاقد مع حارس الشباب حسين شيعان

اقتربت إدارة نادي الهلال السعودي من التوقيع مع حارس فريق الشباب الاحتياطي حسين شيعان بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

وينتظر أن تحسم إدارة الناديين توقيع الصفقة اليوم بعد الاتفاق على كافة البنود في صفقة ستكلف خزينة الهلال ما يقارب 3 ملايين ريال.

وكان الفريق الهلالي قد عانى الأمرّين مع مركز حراسة المرمى منذ إيقاف حارسه خالد شراحيلي منتصف الموسم الماضي بسبب المنشطات، على الرغم من التعاقد مع حارس الاتفاق فايز السبيعي (33 عاما)، إلا أن الجهاز الفني في الفريق الهلال لم يكن مقتنعاً بالمستوى الذي قدمه في المباريات الماضية.

يُذكر أن حسين شيعان كان قريباً من ارتداء قميص نادي النصر قبل تعاقده مع الهلال، ولكن الصفقة لم تتم بين إدارتي الناديين.