برازيليان و"3" إسبان في منتخب العالم 2013

المصدر: زيوريخ - د ب أ

أعلن الاتحادان الدولي لكرة القدم (فيفا) والدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) اليوم الاثنين عن منتخب العالم لعام 2013، وذلك في الحفل السنوي لتوزيع جوائز الفيفا.

وضمت القائمة ثلاثة لاعبين من المنتخب الإسباني، حامل لقبي كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا وكأس أوروبا (يورو2012 ) من بينهم لاعبون من برشلونة ولاعب واحد من ريال مدريد، كما ضمت لاعبين فقط من المنتخب البرازيلي.

وضم المنتخب الذي أعلن عنه الفيفا والفيفبرو كلا من الألماني مانويل نيوير (بايرن ميونيخ الألماني لحراسة المرمى والبرازيلي داني ألفيش (برشلونة الإسباني) والإسباني سيرخيو راموس (ريال مدريد الإسباني) والبرازيلي تياغو سيلفا (باريس سان جيرمان الفرنسي) والألماني فيليب لام (بايرن ميونيخ) للدفاع والإسبانيين أندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز (برشلونة) والفرنسي فرانك ريبيري (بايرن ميونيخ) لخط الوسط والأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش (باريس سان جيرمان) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) للهجوم .