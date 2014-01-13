بيليه يفسد مفاجأة "فيفا" ويكشف عن الكرة الذهبية

أفسد أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه مفاجأة الاتحاد الدولي للعبة، وأكد أن "فيفا" سيقدم إليه كرة ذهبية خلال حفله السنوي لتوزيع الجوائز والمقرر إقامته مساء اليوم الاثنين بمدينة زيوريخ السويسرية.

وأوضح "الملك" بيليه أن فيفا سيقدم إليه جائزة كرة ذهبية خلال حفل اليوم تقديراً لجهوده ومسيرته الكروية الحافلة.

وقال بيليه: "الجائزة ستكون تقديراً للاعب الوحيد الذي فاز بلقب كأس العالم ثلاث مرات (1958 بالسويد و1962 بتشيلي و1970 بالمكسيك). في عهدي لم تكن هناك جائزة الكرة الذهبية. والآن، سأحصل على واحدة".

وذكر موقع صحيفة "فوليا دي ساو باولو" البرازيلية الرياضية على الإنترنت اليوم أن الأسطورة بيليه تلقى توبيخاً من مستشاريه بعد هذه التصريحات التي أفسدت المفاجأة التي أعدها الفيفا لأنها المرة الأولى في التاريخ التي يقدم فيها الفيفا جائزة الكرة الذهبية إلى نجم سابق تكريماً له إضافة لكونها تكريماً للكرة البرازيلية التي تستضيف بلادها مونديال 2014.

كما سيحضر الحفل اليوم خمسة نجوم برازيليين يمثلون المنتخبات التي فازت للبرازيل بألقابها الخمس في بطولات كأس العالم، حيث يمثل بيليه جيل مونديال 1958 وأماريلدو المنتخب الفائز بمونديال 1962 وكارلوس ألبرتو توريس المنتخب الفائز بمونديال 1970 وكافو ورونالدو المنتخب الفائز بلقبي 1994 بالولايات المتحدة و2002 بكوريا الجنوبية واليابان.