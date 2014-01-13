رونالدو.. أفضل لاعب في العالم لعام 2013

تربع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم هجوم ريال مدريد الإسباني مجدداً على عرش الساحرة المستديرة اليوم الاثنين، وفاز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم في استفتاء الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) لعام 2013.

وتسلم اللاعب الجائزة خلال حفل الفيفا السنوي لتوزيع الجوائز، والذي أقيم اليوم بمدينة زيوريخ السويسرية بعدما تفوق في الاستفتاء على كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني والفرنسي فرانك ريبيري لاعب بايرن ميونيخ الألماني.

وكسر رونالدو بهذا هيمنة منافسه العنيد ميسي على الجائزة، حيث احتكرها ميسي لأربع سنوات متتالية بعدما فاز بها رونالدو للمرة الأولى في عام 2008 بعدما قاد فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وتنافس الاثنان مع الفرنسي ريبيري الذي كان، من وجهة نظر كثيرين، صاحب النصيب الوافر من الترشيحات للفوز بالجائزة هذه المرة.

ورغم الأداء الرائع لرونالدو في الموسم الماضي واستمراره في الموسم الحالي وفوز ميسي مهاجم برشلونة بلقب الدوري الإسباني وصعودهما مع منتخبي بلادهما لنهائيات كأس العالم، بدا ريبيري هو الأوفر حظا في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية هذه المرة في ظل الإنجازات الرائعة والأرقام القياسية العديدة التي حققها اللاعب مع بايرن والجوائز التي أحرزها على المستوى الشخصي في عام 2013 .

وعلى عكس ما كان عليه الحال في الأعوام الأربعة الماضية، كانت فرصة ميسي (26 عاما) متواضعة للغاية في الفوز بالجائزة للمرة الخامسة على التوالي بعدما احتكر الجائزة في الأعوام الأربعة الماضية.

وجاء تمديد فترة التصويت على الجائزة لما بعد الملحق الأوروبي الفاصل لتصفيات مونديال 2014 ليعزز فرص وآمال رونالدو في الفوز بالجائزة بعد أهدافه الأربعة التي قاد بها المنتخب البرتغالي للفوز الرائع والثمين 4/2 على نظيره السويدي في الملحق ليحجز مقعده في النهائيات.

وكان في هذا التمديد تعويضا لنقطة الضعف التي هددت فرص رونالدو في الفوز بالجائزة وهي عدم إحرازه أي لقب مع الريال على مدار 2013، حيث حل ثانيا مع الفريق في الدوري الإسباني خلف برشلونة وثانيا في كأس ملك إسبانيا بالخسارة في النهائي أمام أتلتيكو مدريد، كما احتل رونالدو المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 34 هدفا مقابل 46 لميسي.

ورغم عدم تتويجه بالجائزة اليوم، يظل ريبيري هو صاحب الإنجاز الأكبر في 2013 من بين الثلاثي، حيث أحرز اللاعب مع بايرن خمسة من ستة ألقاب متاحة في هذا العام بإحراز الثلاثية التاريخية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية ولم يفلت منه سوى كأس السوبر الألماني بالهزيمة أمام بوروسيا دورتموند.