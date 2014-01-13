رونالدو: سويت خلافاتي مع بلاتر باتصال هاتفي

المصدر: زيوريخ - د ب أ

قال لاعب كرة القدم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني إنه سوى خلافاته مع السويسري جوزيف بلاتر، رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) من خلال مكالمة هاتفية بينهما.

وقال رونالدو، قبل حفل الفيفا المقرر اليوم الاثنين بمدينة زيوريخ السويسرية لتوزيع جوائز الفيفا لعام 2013، "لم تعد هناك قضية أو مشكلة... تحدثنا عبر الهاتف وسوينا كل شيء".

ويبدو رونالدو مرشحا بقوة للفوز اليوم بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2013 والتي يتنافس عليها مع الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني والفرنسي فرانك ريبيري نجم بايرن ميونيخ الألماني.

وظهر بلاتر في مقاطع مصورة خلال أكتوبر الماضي وهو يتهكم على رونالدو ويصرح أمام الطلاب بجامعة أوكسفورد الإنجليزية أنه يفضل ميسي الفائز بلقب أفضل لاعب في العالم على مدار السنوات الأربع الماضية على التوالي.

ولكن بلاتر اعتذر لرونالدو بعدما هدد النجم البرتغالي بعدم حضور حفل الفيفا لتوزيع جوائز 2013 .

وقال رونالدو، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2008، اليوم الاثنين "أشعر بالفخر لأنني أمثل كرة القدم هنا".