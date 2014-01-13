ريال مدريد يقبل الهدية ويقترب من فرق الصدارة

واصل ريال مدريد ضغطه على ثنائي القمة وعزز موقعه في المركز الثالث لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز ثمين 1/صفر على مضيفه إسبانيول اليوم الأحد في المرحلة التاسعة عشرة بالمسابقة.

واستغل أوساسونا النقص العددي في صفوف مضيفه ريال بيتيس وحقق عليه فوزا ثمينا 2/1 اليوم الأحد في نفس المرحلة، والتي شهدت في وقت سابق اليوم فوز رايو فاليكانو على مضيفه خيتافي 1/صفر.

وقبل ريال مدريد الهدية التي حصل عليها من ثنائي القمة برشلونة وأتلتيكو مدريد بتعادلهما السلبي أمس السبت في المرحلة نفسها وقلص الريال الفارق معهما إلى ثلاث نقاط، حيث رفع رصيده اليوم إلى 47 نقطة مقابل 50 نقطة لكل من برشلونة وأتلتيكو.

وتجمد رصيد إسبانيول عند 22 نقطة في المركز الحادي عشر بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل المدافع البرتغالي بيبي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55 إثر تمريرة من الكرواتي لوكا مودريتش لينقذ الريال من كمين مضيفه إسبانيول.

ورفع أوساسونا رصيده إلى 21 نقطة ليقفز إلى المركز الثاني عشر بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي وحافظ على سجله خالياً من الهزائم للمباراة الرابعة على التوالي وتجمد رصيد بيتيس عند 11 نقطة في المركز العشرين الأخير.

وافتتح أوساسونا التسجيل مبكرا عن طريق روبرتو توريس في الدقيقة الثانية ثم عزز الفريق فوزه بهدف ثان سجله خوردي فيجوراس لاعب بيتيس عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة57 وأحرز خورخي مولينا الهدف الوحيد لبيتيس في الدقيقة 80 .

وشهدت المباراة حالتي طرد حيث طرد خوسيه أنطونيو دورادو لاعب بيتيس في الدقيقة 38 لنيله الإنذار الثاني في المباراة بينما طرد أندريس فيرنانديز حارس مرمى أوساسونا في الدقيقة 60 ولكن روبن كاسترو مارتن أهدر ضربة الجزاء التي احتسبت لبيتيس.

وتمسك رايو فاليكانو بطوق النجاة في البطولة بتغلبه على مضيفه وجاره خيتافي بهدف نظيف في مباراة كادت تلغى بسبب الضباب الشديد.

وجاء الهدف الوحيد في دربي جنوب مدريد اليوم في الدقيقة 30 من المباراة عن طريق ألبرتو بوينو بعدما فشل أصحاب الأرض في إخلاء منطقة جزائهم من ضربة ركنية.

وحسن خيتافي أداءه في الشوط الثاني من المباراة ولكن دفاع رايو فاليكانو حافظ على تماسكه ليحقق الفوز الثمين.

ورغم فوز اليوم، فمازال رايو في المركز قبل الأخير بترتيب الدوري الإسباني ولكنه رفع رصيده إلى 16 نقطة بالتساوي مع بلد الوليد، حيث يتقدم كل من الفريقين بفارق خمس نقاط أمام ريال بيتيس صاحب المركز الأخير بالبطولة.

أما خيتافي الذي خسر مبارياته الأربع الأخيرة فيحتل المركز العاشر بالدوري الإسباني برصيد 23 نقطة.