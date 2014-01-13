سواريز يتفوق على ميسي ورونالدو

كشفت إحصائية أعدتها شركة "أوبتا" العالمية المتخصصة في تحليل البيانات الرياضية، تفوق الأورغوياني سواريز مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، على كل من الأرجنتيني ميسي مهاجم برشلونة، والبرتغالي رونالدو مهاجم ريال مدريد خلال الموسم الحالي.

وبحسب الإحصائية التي بثتها قناة "سكاي" الرياضية، فإن سواريز أثبت عُلو كعبه على ميسي ورونالدو؛ وذلك بعد المباراة التي قاد فيها فريقه للفوز على ستوك سيتي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووفقاً للإحصائية، فإن سواريز قد رفع رصيده بعد الهدفين اللذين أحرزهما في مرمى ستوك سيتي إلى 22 هدف في 16مباراة خاضها هذا الموسم مع فريق" الريدز" متفوقًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أحرز 20 هدفًا في 18 مناسبة لعبها مع نادي ريال مدريد، والأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي لم يُسجل سوى ثمانية أهداف في 12 مباراة خاضها هذا الموسم رفقة فريق "البلاوغرانا".

ولم يقتصر تفوق اللاعب الأوروغوياني على صعيد السجل التهديفي فحسب، بل تفوق أيضًا في التمريرات الحاسمة، حيث نجح سواريز في صناعة خمسة أهداف لزملائه في ليفربول، مقابل 4 لكل من رونالدو وميسي.

كما أظهرت الإحصائية أيضًا تفوق سواريز على الثنائي ميسي ورونالدو في خلق الفرص، إذ نجح مهاجم ليفربول في خلق "47" فرصة على مرمى المنافسين، مقابل "26" فرصة لهداف ريال مدريد، و"20" فقط لمهاجم نادي برشلونة.