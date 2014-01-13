شباك برشلونة نظيفة في عام 2014

حافظ حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم نادي برشلونة على نظافة شباكه للمباراة الثالثة على التوالي في عام 2014، ليقطع الفريق شوطًا هامًا نحو حل المشاكل الدفاعية التي يُعاني منها فريق "البلاوغرنا" منذ الموسم الماضي.

وبحسب صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد نجح الفريق الكاتالوني في التغلب على مشاكله الدفاعية خلال المباريات الثلاث التي خاضها في العام الجديد (2014).

ووفقًا لما أوردته الصحيفة الكاتالونية، فإن حارس مرمى فريق البلاوغرانا، فيكتور فالديز، قد حافظ على عذرية شباك فريقه في المباراتين التي خاضها فريقه في الدوري حتى الآن، أمام كل من "إلتشي" و"أتلتيكو مدريد".

في حين حافظ أيضًا زميله خوسيه مانويل بينتو على نظافة شباك فريقه في المباراة التي حقق فيها الفريق الكاتالوني انتصارًا كبيرًا على ضيفه خيتافي برباعية نظيفة في ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وأشادت "الموندو ديبورتيفو" بالتطور الدفاعي الملحوظ لفريق "البلاوغرنا" تحت قيادة مديره الفني، الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو، مؤكدة أن الفريق يسير في نسق تصاعدي نحو حل المشاكل الدفاعية التي عانى منها فريق "البلاوغرنا" طوال الفترة الماضية.