صحف إسبانية تسخر من "بدلة" ميسي

أثار مهاجم نادي برشلونة، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، موجة من السخرية في صحف إسبانية، وذلك لدى ظهوره في بدلة غريبة خلال حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتوزيع جوائز عام 2013، على رأسها جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خلال العام المنصرم.

وتحول اللاعب الأفضل في العالم خلال السنوات الأربع الماضية، إلى موضع سخرية وتهكم لدى صحيفة "سبورت" الإسبانية، فور ظهوره بالبدلة الغريبة.

ولم تقتصر حالة التندر من بدلة "ميسي" على الصحف الإسبانية، بل امتدت لتشمل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول مغردون على نطاق واسع صورة البدلة، وغلب على تعليقاتهم حالة من السخرية، على الرغم من أن البدلة صممت في دار دولتشي آند جابانا الإيطالية الشهيرة، والمتعاقدة مع أفضل لاعب في العالم في السنوات الأربع الأخيرة.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يُثير فيها "ميسي" سخرية وسائل الإعلام، إذ سبق له أن تحول إلى مادة للسخرية خلال تسلمه جائزة الكرة الذهبية للعام الرابع على التوالي كأفضل لاعب لعام 2012، كما تلقى أيضاً انتقادات واسعة بعد ظهوره مرة أخرى ببدلة غريبة أثناء استلامه لجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف عن القارة الأوروبية بعد إحرازه 46 هدفاً في مختلف المسابقات التي شارك فيها في موسم 2012-2013.