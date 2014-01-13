عودة الروح بايرن!

لن تحيا ملاعبنا الكروية ولن نجذب الجماهير ولن نشجع لاعبينا ولن يكون لنا قيمة كروية الا من خلال جذب فرق الاندية والمنتخبات العالمية بالحضور واللعب معها مباريات تجريبية على ارضنا وبين جماهيرنا كما تفعل دول خليجية شقيقة كقطر والامارات والسعودية، الان ومنذ سنوات فيما نحن ادمنا استضافة، واللعب مع منتخبات واندية متواضعة فنيا، كانت دول الخليج الاخرى تستضيف منتخبات عالمية، كالبرازيل وانكلترا والارجنتين واسبانيا وايطاليا واندية شهيرة كريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ويوفنتوس واي سي ميلان وبايرن ميونيخ وشالكة، وعندما كانت الدول نفسها تبني مدنا رياضية واستادات كروية كبيرة كنا ومازلنا نعيش على طمام المرحوم... استادات كروية اربعة لاغير شيدت منذ 41 عاما استهلكت تماما واصبحت من معالمنا الكروية الخالدة عندما كانت بعض دول الخليج الشقيقة تلعب مبارياتها الرسمية على ملاعب رملية واخرى من النجيل الصناعي، كنا في الكويت نلعب على ارضية من النجيل الطبيعي، بداية في نادي كاظمة ثم الكويت والقادسية والعربي، وعندما كنا نستدعي فرقا عالمية كسانتوس البرازيلي في 1973 وهامبورغ الالماني ومنتخب بولندا في 78 ولاتسيو الايطالي بداية الثمانينات وفرق اندية ومنتخبات من انكلترا والسويد وايطاليا والتشيك ورومانيا والبرازيل والمانيا والنرويج وروسيا كانت الجماهير الخليجية ولاعبوها يحضرون الى الكويت لمتابعة تلك الفرق بل حتى عندما تعاقد الاتحاد الكويتي مع المدرب البرازيلي الشهير ماريو زاغالو اعتبره البعض معجزة وحلماً صعب التحقيق ولكنهم قالوا ما يسويها الا الكويتيون!.

ملاعبنا الكروية اصبحت قاحلة ولولا متابعة جماهيرنا الكويتية للدوريات والمسابقات الاوروبية لانفجروا هما وكمدا وحزنا فهم محرومون من متابعة فرقا عالمية تلعب على ملاعب الكويت، ولولا محاولات من هنا وهناك قامت بها اندية وعلى رأسها نادي الكويت الذي استضاف منتخب البرازيل وريال مدريد وكاظمة الذي استضاف برشلونة على فترات متباعدة لهجرت جماهيرنا الملاعب وتحولت الى متابعة نتائج المسابقات المحلية عبر وسائل الاعلام المختلفة وريحت بالها.

بادرة نادي الكويت للمرة الثالثة بجلب فريق كروي عالمي كبير ممثلا في بطل اندية العالم بايرن ميونيخ الالماني تعطي جماهيرنا الرياضية ولاعبينا دفعة ودزة للعودة الى الملاعب فجودة الاختيار هي من تشجع جماهير الكويت الواعية والمثقفة كروية بحجز مقاعدها للاستمتاع بسهرة كروية طال انتظارها، وجود بايرن ميونيخ في ملاعبنا رسالة نتمنى ان تستوعبها بعض ادارات انديتنا المقتدرة ماليا وعلى رأسها طبعا القادسية والعربى وكاظمة والسالمية الذي نتمنى ان يغارون من نادي الكويت «ويجيبون» لنا فرقا عالمية، فادارة الكويت اعتقد مو احسن منهم لا تبخلوا على جماهيرنا التي تنتظر منكم مواصلة ما بدأته ادارة «العميد» والخير وايد بس «خل يقرقشون» اصحاب الملايين!

نقلاً عن "الراي" الكويتية