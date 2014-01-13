ميسي ورونالدو.. جنباً إلى جنب في حفل "فيفا"

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في العالم بعد ساعات قليلة صوب مدينة زيوريخ السويسرية التي ستشهد حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتوزيع جوائز عام 2013، على رأسها جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خلال العام المنصرم.

وفي ظل الترقب الكبير لمعرفة الفائز بـ"الكرة الذهبية" لأفضل لاعب في العالم لعام 2013، لم تترك وسائل الإعلام العالمية شاردة ولا واردة تتعلق بالحفل إلا وتابعتها، على ضوء التنافس الشديد بين الأرجنتيني ميسي مهاجم برشلونة، والبرتغالي رونالدو ومهاجم ريال مدريد، إضافة إلى الفرنسي ريبيري صانع ألعاب بايرن ميونيخ.

ونقلت مجموعة كبيرة من الصحف العالمية عن الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تأكيده أن اللاعب الأفضل في العالم خلال السنوات الأربع الماضية، الأرجنتيني ليونيل ميسي، سيجلس إلى جانب منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو، في حفل "فيفا" الذي سيُقام مساء اليوم.

ومن المتوقع أن تُسلط الكاميرات الضوء على ميسي ورونالدو المرشحين للفوز بالجائزة، دون أن تغفل عن ريبيري الفائز بخماسية الدوري والكأس الألمانيين ودوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية، ونيله جائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل لاعب في القارة العجوز.