ميلان يُقيل مدربه أليغري

أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، الاثنين، أنه أقال مديره الفني ماسميليانو أليغري (46 عاماً) وأسند المهمة لمساعده ماورو تاسوتي بعد الهزيمة المهينة 3/4 التي مُني بها الفريق أمس الأحد أمام فريق ساسولو الصاعد لدوري الدرجة الأولى هذا الموسم.

وقلب ساسولو نتيجة اللقاء من التأخر بهدفين نظيفين إلى الفوز الثمين 4/3 بفضل الأهداف الأربعة (سوبر هاتريك) التي سجلها مهاجمه الشاب دومينيكو بيراردي.

ومُني ميلان في هذه المباراة بالهزيمة السابعة له في 19 مباراة خاضها بالمسابقة هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز الحادي عشر مع نهاية فعاليات النصف الأول من المسابقة.

ويتولى أليغري تدريب الفريق منذ 2010 وفاز معه بلقبي الدوري الإيطالي وكأس السوبر الإيطالي في 2011 .

وأكد ميلان أن تعيين تاسوتي (53 عاماً) يأتي بشكل مؤقت. وكان تاسوتي أحد نجوم دفاع الفريق في الفترة من 1980 إلى 1997.

وتردد أن النادي بدأ اتصالاته بالفعل مع كل من نجميه السابقين الهولندي كلارنس سيدورف والإيطالي فيليبو إنزاجي، اللذين تركا النادي في 2012، لإسناد المهمة لأحدهما.

ويلعب نجم خط الوسط سيدورف (37 عاماً) حالياً لفريق بوتافوجو البرازيلي، ولكن وكيله أكد أنه يستطيع الرحيل عن الفريق في أي وقت دون أي غرامات أو عقوبات بشرط ألا يلعب لناد آخر.

ويتولى المهاجم السابق إنزاجي (40 عاماً) حالياً تدريب فريق الشباب بنادي ميلان.