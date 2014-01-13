نواف لـ"الاتحاديين": اختاروا رئيسكم خلال أسبوع

أصدر الرئيس العام لرعاية الشباب في السعودية الأمير نواف بن فيصل قراراً بعقد الجمعية العمومية غير العادية لاختيار رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد خلال الأسبوع المقبل.

وكان الأمير نواف بن فيصل قد أصدر قراراً يوم 29 ديسمبر الماضي بتأجيل عقد الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب رئيس لمجلس إدارة نادي الاتحاد لحين انتهاء اللجنة المشكلة، لبحث الوضع المالي والإداري خلال فترة مجلس إدارة النادي برئاسة محمد فايز.

وأكدت الرئاسة العامة لرعاية الشباب في بيان صادر اليوم الاثنين على أن المستجدات التي طرأت على النادي في الفترة الأخيرة، والتي من شأنها التأثير على مسيرة النادي المستقبلية، وحرصاً على أن لا تؤثر هذه الأوضاع على مسيرة النادي فقد قرر الرئيس العام ضرورة وجود رئيس منتخب لمجلس إدارة النادي خلال أسبوع من تاريخ هذا البيان.

ويتنافس على كرسي رئاسة نادي الاتحاد خمسة مرشحين هم أحمد كعكي وإبراهيم البلوي ومدحت قاروب وماهر بندقجي وعدنان جستنية.