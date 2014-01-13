هدف إبراهيموفيتش في إنجلترا الأفضل في عام 2013

توج اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم هجوم باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم بجائزة بوشكاش لصاحب أفضل هدف في استفتاء الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) لاختيار أفضل هدف لعام 2013 .

وتسلم اللاعب الجائزة خلال حفل الفيفا السنوي لتوزيع الجوائز، والذي أقيم بمدينة زيوريخ السويسرية وذلك عن هدفه الرائع للمنتخب السويدي في مرمى إنجلترا خلال مباراة الفريقين الودية في عام 2012 .

ودخل هذا الهدف في دائرة التصويت على الجائزة لعام 2013 بعدما أغلق باب اختيار أجمل الأهداف، التي تخضع للتصويت في 2012 قبل تسجيل هذا الهدف مباشرة.

وتنافس إبراهيموفيتش مع البرازيلي الدولي نيمار دا سيلفا مهاجم سانتوس البرازيلي سابقا واللاعب الصربي نيمانيا ماتيتش نجم بنفيكا البرتغالي على جائزة بوشكاش وذلك عن هدف دا سيلفا للمنتخب البرازيلي في مرمى اليابان خلال بطولة كأس القارات 2013 بالبرازيل، وهدف ماتيتش لفريق بنفيكا في مرمى بورتو.