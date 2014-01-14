أصوات العرب.. أنصفت "رونالدو" وخذلت "ميسي"

صبّت معظم أصوات مدربي وقادة المنتخبات العربية بجانب البرتغالي كريستيانو رونالدو في التصويت على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، خلال العام الماضي، فيما نال الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي فرانك ريبيري نسبة أقل من التصويت.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" القائمة النهائية لجميع أصوات مدربي منتخبات العالم وقادة تلك المنتخبات، وكذلك ممثل وسائل الإعلام في كل دولة، علماً بأن بعض المدربين والقادة لم يدلوا بأصواتهم.

وفيما يتعلق بالمنتخبات العربية، فقد اختار البوسني وحيد خليلوزيتش مدرب منتخب الجزائر كلا من فرانك ريبيري، والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش، وليونيل ميسي، بينما اختار مجيد بوقرة قائد "الخضر" كلا من: ريبيري، رونالدو،و وإبراهيموفيتش، أما ممثل الإعلام الجزائري فاختار: ميسي، وروبين، ورونالدو.

أما بوب برادلي المدرب السابق لمنتخب مصر، فقد اختار كلا من: رونالدو، وريبيري، وإبراهيموفيتش، وهي نفس اختيارات وائل جمعة قائد "الفراعنة"، بينما ذهب صوت ممثلة الإعلام المصري إلى: رونالدو وميسي وإبراهيموفيتش.

ووضع الإسباني لوبيز كارو مدرب منتخب السعودية، الإسباني تشابي هيرنانديز على رأس اختياراته، ثم تبعه كل من ميسي ورونالدو، فيما تجاهل سعود كريري قائد "الأخضر" رونالدو تماماً، وفضّل الثلاثي: ريبيري، وميسي، وإبراهيموفيتش، أما صوت الإعلام السعودي فذهب على الترتيب لكل من: ريبيري، وميسي، ورونالدو.

ومنح الهولندي رد كرول، مدرب منتخب تونس السابق صوته لكل من إبراهيموفتيش، وميسي، ورونالدو، في الوقت الذي اختار ياسين الشيخاوي قائد "نسور قرطاج" كلا من: ريبيري، ورونالدو، وميسي، أما صوت الإعلام فذهب لريبيري فميسي وإبراهيموفيتش.

وصّوت مهدي علي مدرب منتخب الإمارات لكل من ريبيري وميسي ورونالدو، في حين اختار اسماعيل مطر قائد المنتخب كل من انييستا ونيمار وميسي، وذهب صوت الإعلام الإماراتي لكل من ريبيري وروبين وإبراهيموفيتش.

وشذّ حكيم شاكر مدرب منتخب العراق عن القائدة، بمنح صوته لميسي ثم رونالدو والإيطالي أندريا بيرلو، فيما صوت يونس محمود قائد "أسود الرافدين" لرونالدو وميسي، والأوروغوياني لويس سواريز، بينما ذهب صوت الإعلام العراقي لكل من ريبيري ورونالدو وإبراهيموفيتش.

واختار مدرب منتخب الكويت البرازيلي جورفان فييرا ميسي كذلك على رأس القائمة، متقدماً على كل من نيمار ورونالدو، بينما صوّت بدر المطوع قائد "الأزرق" لكل من رونالدو وميسي وسواريز، أما صوت الإعلام فذهب لرونالدو وريبيري وميسي.

وبدت اختيارات البريطاني انطوني هدسون مدرب منتخب البحرين غريبة بعض الشيء، إذ اختار في الخانة الأولى الألماني باستيان شفاينتشايغر، ثم بيرلو ومسعود أوزيل، فيما صوت قائد المنتخب لرونالدو وريبيري وميسي، أما ممثل الإعلام البحريني فاختار على الترتيب: ريبيري، ورونالدو، إبراهيموفيتش.

ومنح فهد ثاني مدرب منتخب قطر صوته لرونالدو، وتبعه ميسي، والكولومبي راداميل فالكاو، بينما اختار قائد "العنابي" رونالدو وإبراهيموفيتش وميسي، في حين صوت ممثل الإعلام القطري على الترتيب لكل من: رونالدو ميسي وريبيري.

أما جمال محمود مدرب منتخب فلسطين فقد صوّت لكل من رونالدو وأوزيل وشفاينتشايغر، فيما اختار فهد عتال قائد "الفدائي" رونالدو وريبيري وتشافي، بينما ذهب صوت الإعلام الفلسطيني لرونالدو وريبيري وميسي.